Zlín – Zábavu plnou atrakcí pro děti i rodiče nabízí zábavní centrum Galaxie. Nachází se na Vršavě ve Zlíně a bylo otevřeno v říjnu minulého roku. S myšlenkou otevřít tento podnik pro celou rodinu přišla majitelka Jana Valášková.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Žili jsme čtrnáct let v Německu a řešili jsme, jak trávit volný čas s dětmi. V Německu jsou právě tyto atrakce běžné. Když jsme tedy přijeli do Česka, řekli jsme si, že by bylo bezvadné něco takového udělat i zde,“ sděluje Valášková.

Zábavné odpoledne si v sobotu 27. února užívala i Petra Elšíková, žákyně 4. třídy základní školy. „Spolužáci mi vykládali, že tady byli, tak jsem to chtěla taky zkusit. Zatím si hraji sama, protože mamka pije kávu,“ sdělila.

Právě pro rodiče je vyhrazený prostor k posezení, kde si lze zapůjčit noviny nebo surfovat po internetu.

Ti více akční a odvážní řádí spolu se svými ratolestmi. „Jde nám o to, aby v zařízení trávila volný čas celá rodina, aby se vyřádili všichni společně. Hlavní myšlenkou je smysluplné trávení volného času,“ podotýká Valášková.

Pokud rodiče chtějí být malinko umírněnější, mohou si zahrát s dětmi ping­pong nebo stolní fotbal.

Neustále obsazenou atrakcí je i veliká trampolína, kde s tatínkem dováděla i Janička Čermáková. „Moc se mi tady líbí, nejvíc mě baví autíčka na elektriku a skákací hrad,“ podotkla stydlivě. Bezpečnost na autíčkách nebo horolezecké stěně zajišťují přímo pracovníci centra. V případě nebezpečného dovádění jsou děti kárány přímo z hlásiče, který se rozléhá celou halou.

Do centra vyrazil i Jiří Kovář z Jasenné. „Jsme zde s dětmi poprvé, dostaly to od nás za odměnu. Máme radost, že se baví, manželka se s nimi dokonce svezla na skluzavce,“ uvedl.

Centrum chystá i akci přímo pro dospělé.

„Uskuteční se 11. března. Od půl osmé večer do jedenácti zde mají přístup pouze ti, kterým bylo osmnáct. Jednoduše chceme, aby se mohli pořádně vyřádit i ti velcí,“ řekla s úsměvem Valášková.

Klára Elšíková