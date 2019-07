Děti z Luhačovic i ty, které jsou v lázeňském městě na pobytu, mohou nově využívat moderní hřiště u ZŠ Luhačovice.

„Hřiště bude pro veřejnost otevřeno o prázdninách denně od 9 do 20 hodin. Během školního roku pak ve všední dny až po vyučování, a to od 15 do 18 hodin. Počítá se i s otevřením o víkendu. Snažíme se tak zajistit lepší občanskou vybavenost a vyhovět přání občanů, kteří se na vedení města v této věci už dlouho obraceli,“ nastínil starosta města Marian Ležák.