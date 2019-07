Školačku z místa nehody do nemocnice transportoval vrtulník. Dívka měla štěstí, za několik dní se mohla z nemocnice vrátit domů. Řidič vozila pod které vběhla, jel k místu, kde se u školy pohybují děti, velmi pomalu.

Místní požadují řešení už 20 let

Rodiče dětí ve Vlachovicích se ale ptají, kdy se s přechodem začne konečně něco dít. U základní školy totiž zcela chybí. Není zde ani zpomalovací pruh, semafor, či jiné zabezpečovací zařízení. Pouze ukazatel rychlosti. Situaci řeší místní dvacet let.

„Zítra to může být další dítě, třeba i moje. A věřte mi, že omluva typu: no víte je nám to moc líto, ale díky byrokracii jsme s tím nemohli nic dělat, nestačí!“ zlobí se například místní obyvatel Vlastimil Jurčaga v dopise adresovaném Pavlu Botkovi, krajském radnímu zodpovědnému za oblast dopravy.

„Kraj se pochopitelně tímto problémem zabývá. Plánujeme modernizaci komunikace II/494 z Valašských Klobou do Slavičína, současně ale hledáme možnost lokálních úprav,“ uvedl Pavel Botek.

Zároveň dodal, že problémových kolizních míst, které je třeba vyřešit, je v celém kraji několik desítek. „Vnímáme, co se stalo u vlachovické školy. Jde o situaci kterou musíme řešit. Nejpozději v roce 2021 by v okolí školy měla vyrůst nová křižovatka,“ reagoval na situaci Pavel Botek.

Slibům už nevěříme, volají lidé

Jenže místní slibům už zkrátka nevěří.

„Ta jednání se táhnou mnoho let. Řekla bych i desítky. Vždy byly nějaké plány na nějaké to opatření. Pokaždé ale přišli dopravní experti kteří řekli, že jde o komunikaci II. třídy, že je zde horizont, že je to v obci, v křižovatce. Požadován byl například přechod, podle nich jej však zde není možno umístit. Stejně jako zpomalovací pásy,“ přiblížila učitelka ZŠ Vlachovice Ludmila Nejedlá, která se jako zastupitelka tímto problémem nejednou zabývala.

Podle ní budou do příštího školního roku trvat na zlepšení bezpečnosti, a to konkrétně dohledu u škol.

„Máme proškolené pracovníky obce, kteří ráno drží dozor dole na hlavní křižovatce. Chceme tento dozor i u školy,“ vysvětlila.

O přípravě kraje k modernizaci silnice Valašské Klobouky-Slavičín, která vede podél školy, se vyjádřil i starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák. „Ta komunikace už měla být hotová,“ reagoval starosta Hověžák s tím, že záměr měl být dokončen loni.

„Nyní máme rok 2019. Neviděl jsem, že by tam probíhaly stavební práce, nebo se něco stavebně připravovalo. Takže nevím v jaké fázi to vůbec je,“ uzavřel starosta s tím, že obec iniciovala již před lety několik schůzek týkajících se vodorovného a svislého značení dotčené komunikace, nějakého přechodu, zpomalovacího retardéru a jiných prvků, které mají zvýšit bezpečnost dětí v okolí školy.

Co říkají zlínští dopravní policisté

Za dopravní policii se vyjádřila mluvčí Monika Kozumplíková, která uvedla, že přechod pro chodce u základní školy v tuto chvíli nelze vybudovat hned z několika důvodů.

Především je v těchto místech jak pro chodce, tak pro řidiče velmi nepřehledná situace, protože škola stojí hned u horizontu. Na druhé straně vozovky navíc není chodník, kam by mohl případný přechod pro chodce vyústit. Protože je přecházení vozovky v těchto místech nebezpečné, je před školou umístěno zábradlí.

Jediným řešením je tedy celková rekonstrukce, kdy stěžejní by bylo vybudování chodníků. „Policisté momentálně řeší možnost zvýraznění či doplnění dopravního značení,“ uvedla Kozumplíková.

Projekt je připraven

Majitelem zmiňované komunikace je Ředitesltví silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

„Ředitelství silnic Zlínského kraje má připravený projekt na modernizaci této silnice. V obci Vlachovice počítá s výraznými úpravami parametrů vozovky tak, aby bylo možné na vozovku umístit i svislé a vodorovné značení (přechod pro chodce, pozn. red.) a další úpravy pro zvýšení bezpečnosti chodců v blízkosti školy,“ uvedl ředitel společnosti ŘSZK Bronislav Malý.

Na základě jednání za účasti Pavla Botka a Bronislava Malého bylo starostovi Vlachovic do doby realizace opravy silnice doporučeno projednat změnu místní úpravy provozu na křižovatce v centru obce, a to v osazení jak svislého, tak vodorovného dopravního značení.