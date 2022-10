Ve Zlínském plaveckém klubu pravidelně trénuje více než sedm set dětí a mladých plavců ze Zlína a okolí, zázemí jim poskytují Lázně Zlín. Podle předsedy Zlínského plaveckého klubu Aleše Macka růst cen energií do kurzovného ani členských příspěvků nepromítli.

„Lázně Zlín, potažmo město jako provozovatel, nám zatím drží původní cenu pronájmu. Proto ani my nemáme zájem kurzovné navyšovat a zatěžovat už tak napjaté rozpočty rodičů,“ řekl Macek. Kurzovné se pohybuje od 2000 do 2900 korun za pololetí v závislosti na frekvenci tréninků, úrovni plavců a kategorie, do které spadají.

Zázemí krytých bazénů Lázní Zlín využívají nejen plavci ze Zlínského plaveckého klubu. Plavou zde v pětadvaceti nebo padesáti metrovém bazénu. Oba mají teplotu vody 26,5 stupně Celsia. A tuto teplotu se provozovatel bude snažit zachovat.

„Zatím se snažíme provoz nijak neomezovat. Pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit poskytnout našim zákazníkům zažitý komfort, včetně teploty vody a teploty vzduchu,“ popsala zástupkyně ředitele Steza Zlín Ivana Rokosová.

Růst ceny energií pro udržení stávajícího standardu předpokládá i růst cen vstupů nebo zvýšení tzv. provozní dotace města. Otázkou zůstává, jestli si lidé raději připlatí za zachování stávající teploty, nebo se budou raději za stejnou cenu otužovat. Lázně ale stále hledají způsoby šetření nákladů.

„Dlouhodobě uvažujeme o alternativních zdrojích energie a již před současnou energetickou krizí jsme se snažili pracovat na možných úsporách energií. Počínaje výměnou stávajícího osvětlení za LED osvětlení, přes úspory v oblasti vytápění, což znamená maximální využití dodávané páry před jejím vrácením teplárně. A hledáme i úspory v oblasti spotřeby vody. Momentálně je ve hře i možnost využití fotovoltaiky, která ovšem předpokládá poměrně výraznou investici do začátku,“ dodala Rokosová.

Vedle Lázní sídlí více než dvacet let dětský klub Nekky, který se zaměřuje na plavání od nejmenších dětí. Během týdne se zde vystřídá téměř tisíc rodičů s dětmi. Větší děti plavou v pětadvacetimetrovém a padesátimetrovém bazéně v Lázních nebo dvanáctimetrovém ve Sport-centru, ty nejmenší si užívají vodní hrátky v bazénech 4x4,5m a 6x12m na Jižních Svazích, oba s teplotou 31 stupňů. Kojenci plavou od šesti měsíců ve vaničkách.

„Snižovat teplotu vody nechceme a rozhodně nebudeme, hledáme jiné možnosti financování zvýšených nákladů. V současné době je pro nás obrovskou výhodou, že jsme napojení na centrální zdroj tepla, a to na městskou společnost Teplo Zlín. Snažíme se hledat i další možné alternativní zdroje, vyhodnocujeme návratnost a finanční nákladnost. Jen pro představu – energie potřebné na provoz Dětského centra na Jižních Svazích se pohybují v částce 130 tisíc korun,“ řekla Kateřina Francová, majitelka centra. Současně zvažuje možnost čerpání dotací, které doposud centrum nevyužívalo. Lekce plavání vás zde nyní vyjde v průměru 350 korun.

Dětské centrum Vlnka sídlí na největším sídlišti města na Jižních Svazích. Navštěvuje ho 400 dětí ve věku od šesti měsíců do šesti let. Plavecké kurzy se pořádají v bazéně 3,75x4,75 s teplotou vody 32 stupňů. Ani tady se nemusí rodiče bát nechtěného otužování.

„Teplotu vody ani vzduchu kolem bazénu s ohledem na věk a komfort dětí snižovat nebudeme. Pokud to bude nevyhnutelné, promítne se zdražení do výše kurzovného,“ sdělila majitelka centra Lenka Pospíšilová Čechová.

Tady si vaše děti zaplavou v průměru za 310 korun za jednu lekci.

Přinášíme tipy Deníku pro výběr plaveckého kurzu:

1. Vyberte si centrum co nejblíže vašemu bydlišti.

2. Výhodou je ukázková hodina zdarma, kdy si můžete s dítětem vše vyzkoušet, zjistíte, zda mu sedí instruktor, jeho styl a čas výuky.

3. Skupinka dětí by neměla být větší než 8 účastníků. Zajistí to maximální pozornost instruktora pro každé dítě.

4. Pro děti je důležité, aby se při lekci bavily. Zábavná forma výuky, ne dril!

5. Prohlédněte si plavecké pomůcky v centru, samozřejmostí je jejich čistota a hygiena, měly by být ale také rozmanité, pestré, v perfektním stavu a hlavně bezpečné.

6. Výhodou je herna, která je součástí plaveckého centra. Děti by se měly po plavání najíst, zahrát, odpočinout a aklimatizovat.

„Starším dětem postačí pro aklimatizaci po pobytu v bazénu 30 minut, nejmenším 60 minut. Jejich organismus tak bude mít čas přizpůsobit se teplotním změnám a přechod do venkovního prostředí pro ně nebude představovat takový šok,“ vysvětluje Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.

7. Plavecké centrum by mělo být flexibilní a nabídnout rodičům možnost náhradních hodin či případných změn termínu i v průběhu kurzu.