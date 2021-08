Eva Čapková je ředitelkou Dětského domova a Základní školy ve Vizovicích od roku 2003.

„Do zařízení jsem nastoupila v roce 1999 po šestileté odmlce v soukromé sféře, kdy jsem zjistila, že mě více naplňuje práce ve školství,“ popisuje své začátky Čapková.

„Snaží se pro děti neustále zlepšovat prostředí školy. Má otevřený přístup k moderním trendům a zaměřuje se na rozvoj osobností dětí a jejich uplatnění v praktickém životě,“ tak zní část komentáře MŠMT k udělenému ocenění.

Domov rodinného typu

„Za doby mého působení se zavádělo globální čtení, vybudovali jsme počítačovou učebnu, rozšířili jsme péči o žáky s autismem a snažíme se pro ně vytvářet volnočasové aktivity. Také navazujeme spolupráce s firmami, aby děti našly lepší pracovní uplatnění,“ vysvětluje Čapková.

Moderní trendy se snaží zavádět především v dětském domově.

„Zaměřujeme se na to, aby domov byl otevřená organizace a spolupracoval s veřejností. Aby děti byly začleňovány a socializovány,“ dodává.

Ten ve Vizovicích se řadí mezi takzvané domovy rodinného typu. „Snažíme se co nejvíce přiblížit běžné domácnosti. Děti si samy vaří, chodí nakupovat nebo si uklízejí. Zároveň chceme, aby se u nich střídalo co nejméně dospělých. Máme dvě skupiny po osmi dětech, kde jsou kmenoví vychovatelé, my jim říkáme teta a strýc, kteří se u dětí střídají,“ popisuje Čapková.

Je to nová příležitost

Hlavním cílem dětského domova je naučit děti se o sebe postarat a pomoct jim zvládnout nástup do života.

„Většinou jsou u nás děti, u kterých selhali rodiče tím, že se o ně nestarali. Na to se často nabalují další věci – děti se stýkají s nevhodnými kamarády a tak dále. My se je snažíme z tohoto prostředí vytrhnout a vysvětlit jim, že dětský domov není trest, ale nová příležitost,“ říká.

V současnosti jsou ve vizovickém dětském domově děti ve věku od předškoláků až po pětadvacetiletého Jaroslava, studenta hudební akademie.

„Ve společnosti koluje mýtus, že dítě musí dětský domov opustit v osmnácti. To však není pravda. Zjednodušeně se dá říct, že pokud má statut nezaopatřeného dítěte, tedy že ještě studuje, může být v domově až do šestadvaceti,“ upozorňuje Čapková.

Obdobné případy jsou však spíše výjimečné. Většina dětí odchází po vyučení. „Je to tím, že nechodily do školy a nemají základ pro to, aby zvládly vyšší studium. I když se poslední dobou případů jako je Jaroslav objevuje čím dál víc. Jeden kluk se třeba vyučil kadeřníkem, dodělal si maturitu a teď stříhá ve Španělsku,“ dodává.

Největší radost ji však dělá, když se dětem v životě daří.

„Strašně mi dělá dobře, když za sebou vidím úspěch. Když se děti přijdou pochlubit, že se mají dobře. Nedávno jsem se třeba potkala s maminkou tří dětí, která podniká. Zastavila se za mnou a řekla, že je ráda, že byla u nás. Bez toho by prý nedokázala spoustu věcí,“ říká Čapková. Zároveň ale přiznává, že ne všechny příběhy jsou šťastné.

Když se dozvěděla, že bude oceněna medailí MŠMT, byla zaskočena.

„Netušila jsem, že by mohlo dojít k takovémuto ohodnocení mé práce. Beru to jako ocenění mé dosavadní pedagogické činnosti a zároveň mě to i nabíjí, abych svou práci dělala dál. Když si někdo všiml, že to dělám dobře, byla by škoda toho nechat,“ říká s úsměvem na tváři Čapková.

Člověk musí dělat práci rád. „A já ji dělám ráda a věnuji ji veškerý svůj um. Moje práce mě naplňuje a jsem ráda, když mám děti kolem sebe,“ uzavírá oceněná ředitelka.