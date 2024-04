Orchestr s unikátním zvukem, který se podaří dát dohromady jen jednou za pár let. Ve Zlíně se blíží do finále orchestrální projekt Malí velcí filharmonici. Zkušení členové orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů (FBM) se opět ocitli v roli mentorů a nejtalentovanější žáci veřejných ZUŠ Zlínského kraje si mohli vyzkoušet dráhu profesionálního hudebníka.

Devadesátičlenný orchestr malých velkých filharmoniků vystoupí v sobotu ve Zlíně. | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Společný slavnostní koncert se koná v sobotu 4. května v 19 hodin v Kongresovém centru Zlín.

Do projektu je zapojeno 65 žáků a 25 filharmoniků.

„Návštěvník před sebou bude mít těleso složené z profesionálních muzikantů, kteří jsou ostřílení, vystudovaní v daném oboru, a dětí, které tímto směrem teprve kráčejí. Energie zkušeného hráče a nadšeného studenta se spojí v něco, co posluchač musí stoprocentně vnímat. Je to něco výjimečného, to se neodehrává na běžném abonentním koncertě,“ uvedl Robert Kružík dirigent hudebního tělesa.

V současné chvíli mají mladí hudebníci za sebou náročnou individuální příprava na ZUŠkách i několik společných zkoušek s filharmoniky.

Divadelní festival ve Zlíně uvede adaptaci Bílé vody, téma zneužívaní i pohádky

„Tento projekt je natolik intenzivním propojením teorie s praxí, že může mít zásadní vliv na směrování i smýšlení zapojených dětí a nejen jich. Výchovné koncerty zdaleka nemohou tak zásadně vstoupit do života mladé generace, ale i jejich spolužáků, či rodin. Je to velice intenzivní a nepřenosná zkušenost,” doplňuje ředitelka Živého Zlína Jana Kubáčová.

Program třetího ročníku nabídne průřez tvorbou světových autorů, důraz také klade na českou hudbu, ale i moravskou muzikalitu a vztah k folkloru skrze skladbu Jiřího Pavlici. Koncert dá vyniknout třem sólistům ze ZUŠek ve Zlínském kraji.

„Jsou to výjimeční mladí lidé, vítězové řady soutěží na národních i mezinárodních úrovních - klavíristka Julie Poláková, houslista Matouš Pospíchal a akordeonistka Julie Vajdáková,“ vyjmenovala ředitelka Živého Zlína Jana Kubáčová.