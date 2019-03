Dárce do sídla kraje doprovodila Zdeňka Wasserbauerová, dlouhodobě činná v náboru do národního registru, který bývá organizován například v rámci Dne Zlínského kraje či při jiných krajem podporovaných velkých společenských akcích.

„Už jsem toho chtěla několikrát nechat, protože jsou tady určité roky i zdravotní problémy, ale když vidím výsledky, zase mě to povzbudí pokračovat,“ řekla Zdena Wasserbauerová.

O tom, že její dvacetiletá vytrvalá snaha o získávání dárců, motivovaná zpočátku úsilím o záchranu vlastního vnuka, nese dobré plody, svědčí fakt, že vloni bylo v ČR provedeno 143 transplantací kostní dřeně, přičemž v 38 případech to bylo od českých dárců a z toho 11 bylo ze Zlínského kraje.

Podmínky vstupu do registru

• věk od 18 do 40 let věku (evidence v databázi registru do 55 let věku dárce)

• ochota pomoci jakémukoli pacientovi nejen z ČR, ale i ze zahraničí

• hmotnost více než 50 kg

• výborný zdravotní stav (žádné závažné onemocnění ani v minulosti)

• bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)

• ochota podstoupit odběry krve a případná další vyšetření

• ochota věnovat svůj čas a pohodlí

• veřejné zdravotní pojištění platné v ČR