Daří se vám získávat dotační tituly. Co všechno jste díky nim za poslední roky v Hřivínově Újezdě vybudovali?

Řekl bych, že v získávání dotací jsme úspěšní. Mezi nejvýznamnější za posledních pět let patří dotace na stavbu cyklostezky z Hřivínova Újezdu do vedlejších Kaňovic. Pokryla téměř polovinu z celkových nákladů ve výši 4,7 milionu korun.

Získali jsme peníze na opravu místní komunikace ve výši přes 2,5 milionu korun, téměř stejnou částku jsme dostali na opravu chodníku vedle hlavní silnice, vloni v červnu jsme dokončili rekonstrukci budovy obecního úřadu za podpory téměř 1,4 milionu korun.

Zhruba tři sta tisíc jsme získali pro naše hasiče. Dotační tituly pomohly při nákupu kompostérů, nadstřešení sportovního areálu, rekonstrukci obchodu potravin, restaurování kříže, nákupu radarů, vybudování obecního sadu a dalších investic.

Asi největší dotaci se nám podařilo získat před sedmi lety, kdy jsme opravili sportovní areál, který už byl určený k demolici. Z celkových nákladů dvanáct a půl milionu korun tehdy pokryly evropské peníze přes šest a půl milionu.

Očekáváte, že se nepřiškrtí tok peněz a budete moci dále čerpat dotace? Které projekty máte v plánu v budoucnu realizovat?

Do voleb asi žádná zásadní rozhodnutí nepadnou. Ale myslím si, že po volbách přijdou opatření, po kterých už se nebude moci tak utrácet. Každopádně by se měly realizovat takové projekty, které budou mít přidanou hodnotu.

Musí nést dál víc peněz, víc zaměstnanosti. V nejbližší době plánujeme stavbu víceúčelového sportovního hřiště za pět milionů korun. Uskutečnilo se výběrové řízení, mělo by se začít stavět tento rok. Získali jsme dotaci na rekonstrukci školy za deset milionů. Zažádali jsme o dotaci na stavbu tělocvičny za jedenáct milionů. A plánujeme také projekt na umělou závlahu.

Doba pandemie zbrzdila rozvoj obcí a měst v celé republice. Jak konkrétně se dotkla Hřivínova Újezdu, v čem vísku nejvíce potrápila?

Ať se zeptáte, kde chcete, v obcích prakticky zanikl kulturní život. U nás bylo vždycky pompézní rozsvěcování vánočního stromu. Hrála tu dechová hudba. Děti dostávaly mikulášské balíčky. Dále vítání občánků, fotbal, na kterém se sešly rodiny, maminky s kočárky si popovídaly, chlapi u pivečka a klobásky sledovali hru.

To všechno je totálně zařízlé. Kultura dostala na frak. Je to znatelné. A lidi jsou stále ve střehu. Teď jsme tu měli mít dechovku, ale podle mé soukromé ankety vyplývá, že by na ni nepřišli. Mají strach. Hlavně starší se bojí.