Zastupitelé města rozhodovali, zda ve čtvrti Letná vyroste objekt s jedenácti byty pro lidi s duševním onemocněním. Diskusi tak provázely bouřlivé emoce.

Jedenáct bytů, kde se mají duševně nemocní učit samostatnosti, vyjde na 35 milionů korun, z toho 32 milionů pokryjí dotační tituly. Město Zlín zaplatí jen zbylé tři miliony.

Na jedné straně vyjadřovali nesouhlas s výstavbou rozzlobení obyvatelé Letné, na druhé straně argumentovali zastupitelé i ti, kteří mají v rodině duševně nemocného, nebo ti, kteří s nimi pracují a pomáhají jim.

LIDÉ MAJÍ Z NEMOCNÝCH STRACH

Výsledek hlasování byl ale jednoznačný. Osmadvacet zastupitelů z 38 rozhodlo, že se byty pro nemocné stavět na Letné budou.

„Kdo za tím stojí? Kdo se nám zaručí, že se nic nestane? Kdo si to vezme na zodpovědnost, ať tady vstane a řekne, že přebere zodpovědnost!“ vyzýval emotivně zastupitele Ondřej Slováček, jeden z organizátorů petice proti výstavbě domu.

Lidé totiž mají strach, že se může stát neštěstí, že může dojít k napadení obyvatel někým z duševně nemocných.

Podle signatářů petice i dalších obyvatel Letné se navíc místo, kde má novostavba stát, nehodí pro tento účel. Podle nich jde o hustě obydlenou zástavbu v památkové zóně. Samotná stavba pak zkomplikuje dopravní dostupnost a bezpečnost.

„Kritika se dala čekat, je logická. Na druhou stranu si myslím, že tato stavba bude přínosná,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec. Oponenti vytýkají vedení města mimo jiné to, že zde za dotace mohl vyrůst například dům pro seniory, kteří zde žili celý život a mají k místu vztah.

„U nového využití takových zařízení není možné zapomenout na dnešní obyvatele těchto čtvrtí. Například zařízení pro seniory preferujeme zřizovat přednostně v místě, kde strávili většinu svého života. Zlepšíme jejich šanci udržet kontakt se svým okolím a sousedy a snížíme jejich izolaci v pro ně novém a cizím prostředí,“ komentoval například lídr strany Zlín 21 Čestmír Vančura.

SETKÁNÍ AŽ PO ROZHODNUTÍ

Třicítka obyvatel Letné před zlínskými zastupiteli poukazovala ještě na jednu věc. Město s nimi prý o problému zatím nehovořilo. Má k tomu dojít až pět dní po čtvrtečním hlasování, tedy 29. dubna.

„Beseda měla být až v červnu. Na základě ohlasů to město posunulo, ale už se nám to nepodařilo dřív než na 29. dubna. Zároveň ale víme, že se diskuse s obyvateli Letné o tomto objektu vedly již v minulém volebním období,“ vysvětlil Jiří Korec.

Podle něj se město s obyvateli chce potkat a setkání má i po rozhodnutí smysl.

„Evidentně to měli domluvené a devětadvacátého se nám přijdou vysmát do očí, že se takto rozhodli za našimi zády,“ vnímal ale rozhodnutí zlínských radních Eduard Kuňák. Prý se ale na Letné nevzdají.

Pojem schizofrenie lze nejlépe přeložit jako rozdělené myšlení, ale jinak jde o poruchu mnoha duševních funkcí: myšlení, vnímání, emotivity, narušena může být i motorika, osobnost, schopnost jednání s lidmi, pozornost nebo paměť. Schizofrenie patří mezi psychotická onemocnění. Trpí jí zhruba každý stý člověk. Příčiny schizofrenie nejsou přesně známy. Zdroj: www.schizofrenie.psychoweb.cz

„Budeme bojovat a nedáme se zadarmo,“ naznačil obyvatel čtvrti.

Lidé z Letné většinou se záměrem nesouhlasí z důvodu obavy o bezpečnost zejména svých dětí.

„Mám strach ze schizofreniků. Koupili byste si tam byt pro své děti?“ ptala se například mladá maminka Markéta Krausová.

V této čtvrti se již nachází chráněná dílna a další zařízení tohoto typu, dokonce denní stacionář Horizont a lidé zde prý proti postiženým nic nemají.

„Máme je rádi, žijeme tady vedle sebe, nemáme proti nim nic, jsou sousedi,“ uvedla například ve svém vystoupení Eva Šviráková.

NENÍ PRAVDA, ŽE JSOU NEBEZPEČNÍ

Nejvíce se však možných nových obyvatel Letné zastal zlínský psychiatr a soudní znalec Pavel Konečný.

„Není pravda, že jsou nebezpeční okolí. Navíc ve stacionáři Horizont na Letné, který zde funguje již od roku 2007, nevím o problémech s klienty tohoto zařízení,“ uvedl mimo jiné lékař. Ředitel Horizontu zase vidí věc jinak.

„Schovali za tento problém jiné své problémy,“ myslel si o aktivitě obyvatel Letné Milan Antoš.

„Oni to neznají a reagují tak z nevědomosti, všechno házejí do jednoho pytle. Schizofrenie a duševní choroba je úplně něco jiného. To by chtělo školení psychiatra, aby tomu porozuměli. Takže já se na ně nezlobím, nedivím se jim,“ uvedla na jednání Jiřina Němcová ze Zlína.

Má dvaatřicetiletého syna, který od sedmnácti let trpí schizofrenií. Ve zlínském Horizontu jejich syn podle jejích slov doslova vykvetl. Jeho normální život mu skončil, když mu bylo teprve sedmnáct.

„Začaly s ním problémy, nechtěl chodit do školy, ale my jsme si mysleli, že jde o pubertu. Teprve později, když byl hospitalizovaný na psychiatrické klinice, jsme se to dozvěděli. Bylo to strašné, když vám v jeden moment lékařka řekne, že má schizofrenii, že se nevyučí, že se asi neožení a že asi půjde do invalidního důchodu. Tak to se vám zhroutí svět. Pomalu jsme se s tím smiřovali, manžel se s tím nemohl dlouho vyrovnat, je to náš jediný syn,“ popisovala nelehký životní úděl osmašedesátiletá Jiřina.

Doma se snaží, aby syna naučili co nejvíce, aby se co nejlépe mohl o sebe postarat, až tady jednou nebudou. A co vidí pozitivního na nově zamýšlených bytech pro stejně postižené lidi?

„Nemocní, kteří nemají rodinné zázemí, se v tomto bytě naučí samostatnosti, aby mohli žít,“ vysvětlila.