„Pro nás je to radost a čest, že jsme s vámi mohli být. Všichni máme v srdci to, co jste odehráli.“ Slova kolegů – herců z Městského divadla Zlín – zahřála v pátek odpoledne na duši devadesátiletého jubilanta Romana Mecnarowskeho a jeho ženu Vlastu. Oba bývalé herce zlínské první scény přišli navštívit až k nim domů, aby jim zazpívali „svatební“ píseň Yassou z muzikálu Řek Zorba, ve kterém oba herci před lety excelovali v hlavních rolích Zorby a jeho milé Bubulíny. Chtěli tak pogratulovat Romanu Mecnarowskemu k jeho krásnému životnímu jubileu, které oslaví v neděli 24. května.