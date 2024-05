Dívky z klubu gymnastického aerobiku BK Otrokovice bodovaly v mezinárodní konkurenci reprezentantů z téměř dvou desítek zemí. Na závodech Slovak Aerobic Open a Czech Aerobic Open 2024, což bylo zároveň Mistrovství ČR si nevedly vůbec špatně. K tomu přidaly také úspěšnou účast na Poháru federací v Jablonci nad Nisou.

Dívky z otrokovického klubu gymnastického aerobiku sbírají medaile doma i v cizině | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Z trojice prestižních závodů si společně odvezli celkem 24 medailových umístění. Celkem šest krát se závodnice postavila na nejvyšší stupeň vítězů. Stříbro se jim na krku houpalo celkem osm krát a bronz posbírali v deseti případech. Chybělo jen pár bodů a cenných kovů by si domů vezly ještě více. Šestkrát totiž skončily s bramborovou medailí na čtvrtém místě.

Děvčata pod vedením trenérky Barbory Karlíkové závodí ve třech věkových kategoriích 6-8 let, 9-11 let a 12-14 let. Před odbornou mezinárodní porotu nastupují se svou sólovou sestavou, sestavou trojic, pětic a také v posledních letech stále více oblíbenější sestavou dance. Základem jejich úspěchu je pravidelný trénink a disciplína.

„Holky trénují čtyřikrát týdně, dvě a půl hodiny. Zaměřujeme se na kondici, silový trénink, pružnost a samozřejmě přesné provedení jednotlivých prvků, které jsou zařazeny v sestavách. Poté až přichází nácvik samotných sestav. Důležitou součástí choreografie je i hudba, která ovlivňuje dynamiku cvičení. Především v mezinárodních soutěžích se klade stále větší důraz na umělecký dojem. Podle výsledku předchozích závodů někdy lehce pozměníme i celé sestavy, abychom doladili vše potřebné a udělali maximum pro umístění na stupních vítězů,“ nastínila recept na úspěšnou reprezentaci Barbora Karlíková, trenérka klubu gymnastického aerobiku BK Otrokovice.