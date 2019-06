Dlouhodobá kvalita je největší výzvou, říká majitel minipivovaru

Má vzdělání v oboru elektro a do třiceti let se této profesi s přestávkami věnoval. Teď už řadu let působí v pivovarnictví.

Martin Velísek, majitel Pivovaru Malenovice. | Foto: archiv M. Velíska

„V roce 2003 jsem při pracovní cestě navštívil minipivovar v Chýni u Prahy, který mě velmi zaujal a od té doby už moje kroky směřovaly právě k pivovarnictví,“ vzpomíná pro Zlínský týden majitel Pivovaru Malenovice Martin Velísek. Přes samostudium, absolvování různých vzdělávacích programů zaměřených na pivo a také nezbytné návštěvy už fungujících pivovarů, se dostal s kamarády, z nichž někteří jsou dnes kolegové, v roce 2008 k první domácí várce piva. A v roce 2010 k oficiálnímu maličkému pivovaru. Ten byl ještě v prostorách rodinného domu v Sazovicích, ale v roce 2011 se přestěhoval do Malenovic. „Pivo, jako každá potravina, musí splňovat určité parametry, dané předpisy. Vše začíná čistotou provozu, kontrolou vstupních surovin, dodržováním výrobních postupů a kontrolních bodů ve výrobě. Filmování se v kraji daří. Pomáhají i místní Přečíst článek › Ale také správným skladováním jak v pivovaru, tak u odběratelů a mnoha dalšími záležitostmi, které ovlivňují výslednou kvalitu a chuť piva. A právě dlouhodobá stabilní kvalita je pro minipivovar největší výzvou,“ říká Martin Velísek. Pro zákazníka není nic jednoduššího, než si zajít někde koupit láhev piva a hned si jej tak může dopřát. Ovšem jeho samotná výroba tak rychlá není. „Je to proces trvající v případě českého ležáku kolem čtyřiceti dnů. Samotná horká fáze výroby, tedy vaření, trvá cca 10 hodin. Následuje fáze hlavního kvašení trvající 7až 10 dnů a dozrávání v ležáckých tancích kolem třiceti dnů. U svrchně kvašených piv je výrobní proces o něco kratší,“ podotýká majitel malenovického pivovaru. Tam vyrábějí nefiltrované pivo, po dostatečně dlouhém ležení se pivo stočí do sudů nebo lahví a je připraveno ke spotřebě. Minipivovary navíc v posledních letech zažívají velký boom. Ročně jich přibude kolem padesáti a jejich celkový počet se blíží pěti stům. „Sám jsem pomáhal při vzniku asi dvaceti po celé ČR. Přitáhnout nové zákazníky a udržet ty stávající se daří už zmiňovanou stabilní kvalitní produkcí a také rozšiřováním výrobního portfolia o méně známé druhy piv, jako jsou například svrchně kvašená piva a mnohé další,“ dodává Martin Velísek. Svůj pivovar v Malenovicích se snaží neustále rozvíjet. Postupně také opravují i budovu původního Šternbergského pivovaru Malenovice, ve které sídlí. Je prý také ještě mnoho druhů piva, které by rádi zkusili uvařit. Z krátkodobějších cílů je teď čekají15. června v areálu firmy VLW pod Malenovickým hradem jejich Pivovarské slavnosti. Na návštěvníky od 12 hodin čeká několik kapel, atrakce pro děti a především 25 druhů piva nejen z malenovického pivovaru. Plyšové slepice: Ne klecovým chovům Přečíst článek ›

Autor: Jarmila Kuncová