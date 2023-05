Do bývalé Riviéry se vrátí voda v podobě biotopu, přibude i krtkův dům

Kdysi vyhledávané koupaliště v Malenovicích, zvané Riviéra, by se po letech chátrání mohlo dočkat změny. Majitelka areálu Radmila Pospíšilová, která ho koupila v roce 2021, s ním má velké plány. Jsou ale brzděny územním plánem. Ten by se ale mohl do konce roku změnit a z plochy na sport by areál dostal zelenou k revitalizaci.

Do bývalé Riviéry se vrátí voda v podobě biotopu, přibude i krtkův dům. | Foto: se svolením Mobileboard