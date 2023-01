Jsem rád, že přišlo k volbám tolik lidí. Zároveň velký obdiv všem kandidátům a hlavně gratulace oběma pánům, kteří postoupili do druhého kola. Hnutí ANO má ve druhém kole Andreje Babiše a bude mu nadále fandit a podporovat ho.

Jiří Korec (ANO), primátor Zlína:

Jsem strašně moc rád, že přišlo k volbám tolik lidí. Obzvlášť ve Zlíně je volební účast přes 70 procent, což je o dost více, než bylo v minulých prezidentských volbách. Výsledek si myslím, že je dle očekávání. Do druhého kola postupuje Andrej Babiš a Petr Pavel, což mě nepřekvapuje. Tento výsledek jsem očekával.

Za sebe říkám, že u prezidentských voleb by měly být pouze debaty a žádné průzkumy či vyjádření kdo koho bude volit. Nechci nijak ovlivňovat voliče. Lidé mají na výběr už jen ze dvou kandidátů a věřím, že se každý rozhodně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Kvůli průzkumům a médiím jsme se dostali do situace, kdy se lidem řeklo, aby volili jednoho ze tří kandidátů s tím, že ostatní nemají šanci. Myslím si, že to je velká škoda. Proto bychom to neměli dále ovlivňovat svými vyjádřeními, aby to byl ve druhém kole férový souboj.

Vratislav Krejčíř (Piráti), zastupitel Kroměříže a krajský předseda Pirátů:

První kolo skončilo dle mého očekávání, jasně to ukazuje jaké jsou nálady ve společnosti a jak lidé přemýšlejí. Ve druhém kole podpořím Petra Pavla, je to rozhodně člověk, kterého si dnešní těžká doba žádá. Ne populistu a komedianta, který si kupoval přízeň lidi z rozpočtu státu.

Jiří Čunek (KDU-ČSL), starosta Vsetína, krajský zastupitel a senátor:

Výsledek je bez překvapení, protože vyhrály favorizované osoby. Myslím si ale, že ta soutěž je příliš mediální a není rovnocenná, neboť rozhodovaly především průzkumy veřejného mínění, což mělo za následek, že lidé nevolili podle toho, jak chtěli, ale spekulovali na to, aby jejich hlas nepropadl. Jsem přesvědčen, že mediální zkratka kolem voleb výsledky de facto křiví a v zásadě vyhrává ten, kdo má nejvíce peněz na volby. Ve druhém kole jsou pro mě oba dva kandidáti z určitého důvodu málo přijatelní. Volit ale určitě budu.