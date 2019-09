Město Zlín vynakládá na opravy, servis a údržbu 32 výtahů v bytových domech, které jsou v majetku města, miliony korun. Loni to byly například dva miliony, o rok dříve činily náklady 1,7 milionu korun.

Letošní čísla nemají úředníci sečteny, přesto prý půjde opět o nemalé čásky. Na všechny výtahy v bytových domech v majetku města jsou uzavřeny servisní smlouvy. Pravidelně prováděné revize ukazují, v jakém stavu výtahy jsou. Od revizí se odvíjí výše investic do oprav.

„Výtahy jsou na základě již zmíněných revizí ve vyhovujícím stavu,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Jiný názor ale mají obyvatelé I. segmentu v ulici Okružní na sídlišti Jižní svahy.

NAVZDORY PŘEDPISŮM

Mimo provoz. Cedule nalepená na dveřích výtahu v přízemí velkokapacitního bytového domu doslova zvedá tlak obyvatelům. Již více než měsíc musí čekat dlouhé minuty, až “chytnou“ výtah.

Ze dvou osobních výtahů totiž jeden nefunguje. V bytovém domě se nachází také nákladní výtah. Ačkoli se podle předpisů nemají osoby přepravovat nákladním výtahem, je právě tento výtah v neustálém provozu.

„Byl jsem se na místo podívat. Výtahy jsou nyní skutečně velmi využívané,“ uvedl zástupce servisní společnosti Výtahy Věrka Jan Havel.

„Vykazují výrazný nárůst přepravy,“ nastínil odborník, stav zbývajících dvou výtahů.

„Bydlím tady přes pětatřicet let, za tu dobu jsem si tady zvykla na hodně věcí. Výtah je mimo provoz, tak musíme počkat až jej spraví. Já to beru jak to je. Pokud jdu na trolejbus, vycházím raději dřív, abych ho stihla,“ uvedla jedna z obyvatelek domu Jarmila Matýsková. Její klidný přístup však hodně nájemníků nesdílí.

K VÝTAHU S PŘEDSTIHEM

„Platíme si používání výtahů a takhle to vypadá.,“ zlobilo Marka B. ze šestého patra. Prozradil, že když se chce ráno před cestou do práce svézt výtahem, i on vychází raději dříve. „O deset minut,“ doplnil.

„Je to nepříjemné a nedůstojné, vždyť tady bydlí lidé a nikdo s nimi nekomunikuje a ani se jim neomluví, za způsobené nepříjemnosti. Jen je tady nalepená nějaká cedule a nikdo neví, jestli to není třeba nemístný žert. Magistrát by měl lidem podat nějaké vysvětlení,“ komentoval stav kolem porouchaného výtahu host nájemníka domu Milan Trlica.

„Oprava se řeší v rámci reklamace v záruční době. Náhradní díly objednány v zahraničí, s delší dobou dodání. Oddělení správy domů.“ Takové prohlášení městských úředníků se objevilo na dveřích porouchaného výtahu teprve poté, co se o věc začal zajímat Zlínský deník. Vysvětlení bylo zveřejněno až téměř měsíc po odstavení výtahu.

DODAVATEL: DO MĚSÍCE TO BUDE OPRAVENÉ

Podle vyjádření zlínské radnice prý jeden nákladní a jeden osobní výtah na provoz v budově stačí.

„Pro obyvatele tohoto bytového domu to znamená do určité míry omezení, ovšem kapacita zbylých dvou výtahů je dostačující pro běžný provoz. Důvodem prodlevy je skutečnost, že se jedná o záruční opravu, výtah je z roku 2014,“ zdůvodnil mluvčí radnice.

Porouchaný výtah servisuje v záruční lhůtě jeho dodavatel Zitta výtahy. Jednatele dodavatelské společnosti Výtahy Zitta Jana Zittu situace mrzí. Podle jeho slov musí být u porouchaného zařízení vyměněn výtahový motor.

„Minulý týden jsme jej z Itálie objednali, tyto díly se nedaří lehko shánět. Mrzí nás, že to tak trvá,“ zdůraznil. Co se týká uvedeného původního nápisu, netuší, kdo by jej mohl na porouchaný výtah nalepit.

„To tedy nevím, rozhodně to nebyl nikdo od nás,“ uvedl Jan Zitta s tím, že co se týká termínu opravy, rozhodně to nebude 10. ledna 2020, jak uváděl nápis. „Do měsíce to určitě bude,“ slíbil.

Na dotaz Deníku zda bude nájemníkům I. segmentu kompenzován nekomfort související s výlukou výtahu, magistrát neodpověděl.