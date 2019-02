Zlín /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Vrátit se doby kdy byla hlavní hnací sílou pára, kterou byly poháněny i vlaky a jedním takovým se i svézt. Tak takovou příležitost dostal každý, kdo v sobotu 19. září zavítal na zlínské vlakové nádraží.

Tam České dráhy slavily 110. výročí založení trasy Zlín – Vizovice. A právě po ní vozila návštěvníky parní lokomotiva Matěj.

Ještě než Matěj přijel do stanice, byl pro všechny připravený bohatý program. Pro děti byl ve speciálním kupé nachystán dětský koutek, kde si mohli skládat puzzle, malovat nebo hrát i jiné hry, všechny s železniční tématikou.

Ti, kteří z hraní už vyrostli, si zase mohli prohlédnout starší i ty nejnovější typy vlaků, které brázdily nebo ještě stále brázdí koleje mezi Zlínem a Vizovicemi.

Krátce před jedenáctou se v dálce rozeznělo houkání, a to už všichni tušili, že se blíží očekávaný Matěj. Ihned, jak zastavil, se kolem parní lokomotivy srotil dav lidí. Všichni chtěli vidět zblízka, jak taková stará mašinka vypadá, jak to vypadá u ní vevnitř. A ochotný strojvedoucí také pár zvědavců k sobě do řídící kabinky pustil. „Taková práce strojvedoucího by mě bavila. Je to hrozně zajímavé. Už se těším, až se rozjedeme,“ prohlásil nadšeně šestiletý Kuba Krajíček ze Zlína a pak už běžel jednoho z deseti vagonů rychle sehnat volné místo.

Za chvíli se z komína Matěje opět vyvalil hustý kouř a těžká souprava se rozjela směrem na Vizovice. A protože Matěj už je přeci jen starý veterán a deset vagónů by jen stěží neuvezl, musela mu z druhého konce soupravy pomáhat i modernější mašina.