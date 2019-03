Práce na ohledání druhého epicentra exploze byly kvůli nepříznivému počasí přerušeny od poloviny loňského prosince.

V souvislosti s pokračováním prací na ohledání druhého epicentra exploze je s ohledem na bezpečnost občanů ode včerejška opět uzavírána pozemní komunikace mezi obcemi Lipová a Haluzice, a to v době cca od 7.30 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, konkrétně se bude jednat o části cesty č. 4932 v úseku mezi křižovatkou spojující silnice č. 4941 a 4932 a křížení cesty č. 4932 s Lipovským potokem.

„Uzavírání provozu části výše uvedené silnice bude realizováno každodenně, s možností operativních úprav doby uzavření. Složky integrovaného záchranného systému umožní vždy, v době od 7:30 do 8:30 hodin, průjezd autobusových spojů, které jsou uvedeny v aktuálním dopravním řádu,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.