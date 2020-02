Všude dokola byly postaveny stánky s nejrůznějšími krajovými specialitami, ale i s drobnými dárky, procházely se zde rodiny se dětmi nebo třeba jen se psy, potkávali se tady kamarádi, přátelé. O dobrou náladu se postarali také muzikanti a lidé v karnevalových maskách v tradičním průvodu. Do toho všeho se ve vzduchu mísily vůně všech připravovaných dobrot.

Lidé se mohli zároveň seznámit s lidovými řemesly, děti se bavily na nejrůznějších atrakcích.

"Dnes ráno nás překvapilo nádherné slunečné počasí, tak jsme si řekli, proč se nepodívat na fašank, hodně jsme už o něm slyšeli a nakonec jsme rádi, že jsme sem s manželem dorazili,“ usmívala se například Dita Suhradová ze Zlína.

„Co si dáš, klobásu nebo jitrnicu?“ „To je jedno, vem všechno,“ smáli se kousek dál, v nekončící řadě na zabijačkové dobroty Karel a Jirka ze Zlína. Ti si prý Lešetínsky fašank nenechávají nikdy ujít a jsou tak pravidelnými návštěvníky akce.

„No je pravda, že víc vypijeme toho piva, než sníme klobásek, ale to nám až tak nevadí,“ smáli se oba. Jak se jmenují dál, prozradit nechtěli s tím, že manželky by jim pak daly co proto.

V duchu baroka i s medvědem

Karnevalový průvod se nesl v duchu barokní doby, nechyběl v něm však ani kašpar, medvěd a samozřejmě policajt. V tom letošním průvodu se potkali četníci z první republiky s těmi, co měli v rukou obušky. Lidová veselice však smazala dobu, rozdíly, názory i starosti. Na Lešetíně se ozýval smích, hudba a potkávali se zde přátelé. O průvod masek se i letos postarali zlínští divadelníci.

„I letošní ročník se opět vydařil nad očekávání. Vyšlo i slunečné počasí. To máme tam nahoře zamluvené na dlouhou dobu dopředu, opravdu je dnes krásný den. I letos máme navíc rekord v návštěvnosti, je to bezva, máme z toho velkou radost. Myslím, že v počátcích této akce nikdo nečekal, že se z ní vyvine tradiční veselice, která zaplní tři ulice,“ pochvalovala si atmosféru akce jedna z pořadatelek Zuzana Baťová z Hospůdky U Kovárny.

Lešetínský fašank se konal ve třech ulicích, Lešetín II. a ulice Kvítková. Akci pořádá Spolek "LešetínZlín" ve spolupráci s Hospůdkou U Kovárny a Hotelem Baltaci Atrium. Akci podpořilo i Statutární město Zlín. V sobotu úderem desáté hodiny, vyrazil průvod vyrazil do ulic Lešetín I, Lešetín II a Kvítková.

Jak to v sobotu na Lešetínském fašanku ve Zlíně vypadalo, se podívejte v naší bohaté galerii.