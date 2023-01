Otrokovice ročně vynaloží za obecní systém dopadového hospodářství přibližně 21 milionů korun, na poplatcích se do městské kasy vrátí méně než polovina. „Už v loňském roce jsme jednali o navýšení poplatku za komunální odpad. Vlivem zvyšujících se cen za skládkování se samozřejmě zvyšují i náklady na provoz celého systému, který představuje čím dál vyšší zásah do rozpočtu města. Stejně tak si ale uvědomujeme, že zvyšování cen se na občany valí ze všech stran. Shodli jsme se proto na tom, že ještě v letošním roce zachováme výši poplatku pro občany ve stejné výši jako v letech předchozích, a to včetně zvýhodnění pro děti,“ zdůraznila starostka města Hana Večerková.