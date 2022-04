Zájemci se sešli na jednotlivých stanovištích v deset hodin dopoledne. Tam od organizátorů dostali pytle a rukavice a dali se do práce. Zapojit se mohli předem přihlášení dobrovolníci i lidé, kteří se rozhodli pomoci na poslední chvíli.

Lokality pak byly vybírány na základě tipů z řad veřejnosti. Na webových stránkách www.uklidmecesko.cz mohli jednotlivci i organizace před konáním akce přihlašovat vybrané lokality.

„Každý může zaregistrovat místo, kde cítí, že je potřeba uklidit. Za město Otrokovice jsme zapsali úsek cyklostezky. Odbor dopravně-správní to zahrnuje mezi aktivity v rámci akce Do práce na kole,“ přiblížila Lenka Vaculová, tisková mluvčí města Otrokovice a zároveň aktivní účastnice sobotního úklidu.

Do úklidu se zapojily všechny věkové kategorie; od rodin s dětmi až po seniory. „Čekali jsme až na letošní rok, kdy děti trochu dorostly. Počasí sice vyšlo studené, ale vyrazili jsme. Tu chvilku to vydržíme. Přijde mi, že odpadu už tady není tolik, jako bývalo. To je dobře,“ řekla Lenka Tesáková.

Z úseku cyklostezky svezly Technické služby Otrokovice nasbíraný odpad ještě týž den; z dalších oblastí bude odvezen v pondělí.

PO PRÁCI ODMĚNA

Po úklidu se dobrovolníci sešli u odpočívadla s altánkem vedle velkého splavu na Trávníkách v Otrokovicích. Nachystané pro ně bylo opékání špekáčku, drobné občerstvení a teplý čaj.

KAM S NÍM? NAPOVÍ APLIKACE

Mluvčí otrokovické radnice připomíná, že stejně jako úklid je důležitá i prevence. Vznikla proto nová odpadová aplikace www.KAMsNIM.cz.

„Naším cílem není donekonečna uklízet nepořádek po jiných. Proto jsme vyvinuli aplikaci, pro všechny, kdo by snad i dnes – v době době sběrných středisek a všudypřítomných kontejnerů na tříděný odpad – nevěděli,“ uvedl autor projektu Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko

Místo zakládání černých skládek a odhazování nepořádku se tak uživatelé aplikace snadno dozví, kam v drtivé většině zdarma odložit nejrůznější druhy odpadu od bioodpadu až po prošlé léky či pneumatiky.

Autor: Ivana Sochová