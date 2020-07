I když se krizová situace dala po počátku vypuknutí pandemie koronaviru u nás očekávat, přesto uzavření hospod, restaurací a barů, bylo pro jejich provozovatele jako blesk z čistého nebe. A i když to chápali, přesto jim téměř tříměsíční výpadek denních tržeb způsobil potíže.

Mnozí z nich dokonce vypsali sbírku, aby nemuseli po pandemii své zařízení zavřít. Někteří však své snažení vzdali a provoz ukončili.

Jeden z těch, kteří se s neplánovanou nepřízní osudu „poprali“, byl i Robert Novák z Vlčnova na Uherskohradišťsku. Ten provozuje ve zmiňované obci pohostinství Sokolovna, kteří místní znají pod přezdívkou „Horní“.

„Nevěděl jsem, jestli mám jít někam na brigádu, chtěl jsem jít pracovat za kamarádem na horský hotel na Kyčerce, ale i on mi řekl, že by to bylo v této době zbytečné. Proto jsem zvažoval, co bude dál a rozhodnutí se mi nakonec nabídlo. Koupil jsem materiál, barvy a začal jsem pracovat na tom, co jsem dřív odkládal a na co nebyl nikdy čas.

Natřel jsem nábytek, stoly a židle na zahrádku. Vybudoval jsem nové místo na grilování. Dřív jsme na zahrádce grilovali jen za hezkého počasí, nyní si s tím už nemusíme dělat starosti,“ usmál se třiapadesátiletý hostinský. Jak přiznal, překvapil jej v dobrém zájem hostů, kteří našli cestu zpět za ním do hospody Sokolovna.

Robert Novák těžkou dobu sice přečkal, ale do blízké budoucnosti se dívá s vráskami na čele.

„Vždy od května přes léto se v hospodách našetřilo na zimu, kdy nechodí tolik lidí. Já však, stejně jako spousta dalších kolegů nyní vydělávám akorát na nájem a dotahuji ztrátu z jara. Sice stát pomohl, to ale pokrýt ztrátu za tržby a současně výdaje na náklady nepomohlo,“ trápí stejně jako spoustu dalších podnikatelů v pohostinství i Roberta Nováka.

Podle něj si pandemie vyžádala kromě omezení provozu a jeho následnému otevření i zvýšené nároky na hygienické opatření. Proto mu pomáhá ten pro něj nejspolehlivější pomocník, jeho maminka. „Její práce je tady poznat,“ ocenil její úklid v prostorách pohostinství Sokolovna Robert.

„Snažím se tady tomu dát nový kabát, aby se tady líbilo všem. Jsou věci které jdou snadno a některé nejdou řešit hned,“ poukázal vlčnovský hostinský. Podle něj si však lidé vždy do jejich hospody cestu našli a vždy najdou.