„Důvodem zdržení je podání žádosti o dodatečné povolení stavebních objektů Zázemí tržiště a Zastřešení. Na zázemí tržiště byl u přístřešku použit jiný materiál. Povolena byla dřevěná konstrukce, ale provedena železobetonová. Objekt je asi 50 centimetrů vyšší, než je v povolení,“ objasnil mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Tržiště budou tvořit nové zastřešené stolky, které nahradí staré betonové stoly. Bude k nim přivedena voda a elektřina, před sluncem a deštěm je ochrání rámy s plachtami.

Na tržišti budou rovněž volné plochy pro sezonní stánky, část přilehlá k sadu Svobody se trvale zastřeší. Do sadu Svobody povedou tři průchody místo současných dvou, vylepší se i zázemí trhů, vznikne hygienické zařízení pro trhovce, nakupující a kancelář správce.

Změn dozná i novinový stánek a zastávka městské hromadné dopravy Náměstí Míru. Navazující pěší zóna se pak promění v „malé náměstí", na němž budou schodišťové stupně a mohou se zde konat různé akce.

Otevření pro veřejnost, tedy odstranění stavebního oplocení, se plánuje během prosince. „Otázkou je, zda se do té doby podaří zkolaudovat i výše uvedené stavební objekty,“ uvažuje mluvčí Tomáš Melzer.

Další komplikací jsou dvě buňky patřící soukromým majitelům. Ti dostali demoliční výměr na své stánky, ale čekají na nové stavební povolení.

Na jednu z buněk proto umístili plachtu s touto informací. Pokud by povolení získali, ani tak není pravděpodobné, že by do konce roku stihli buňky zbourat a postavit nové, vyhovující památkářům. Může se tedy stát, že uprostřed nově zrekonstruovaného tržiště budou stále stát torza dvou starých stánků.