Otrokovice /FOTOGALERIE/ - Pouze rozestavěné torzo místo luxusně vybaveného sedmipodlažního objektu. Tak to nyní vypadá vcentru Otrokovic. Právě vtěchto dnech zde měl být dokončován čtyřhvědičkový hotel Atrium. Jenže se tak nestalo a navíc staveniště je už několik týdnů opuštěné.

Místní obyvatelé nevědí, zda jej takto neuvidí i v nejbližších letech.

„Je to smutné, že to ještě není. Snad z toho nebude torzo jak byla několik let Delvita,“ sdělila své pochyby například Miroslava Hladká. Mluví přitom o budově supermarketu a Otrokovické Besedy v těsné blízkosti stavby.

Podobně přemítá i Jaromír Šťastný. „Nevím,co z toho bude, je to zatím betonové monstrum. Možná to takto bude stát několik let, jak stála Beseda, ale snad to taky pak dokončí,“ poznamenal.

Proč tedy ke zpoždění došlo? „Museli jsme přehodnotit náš podnikatelský záměr. Ten jsme původně připravili jako multifunkční projekt, kde měla být kromě přízemí a tří pater hotelových pokojů také další tři patra šestnácti luxusních bytů s mimořádným designem,“ poznamenala jednatelka společnosti Hotel Atrium Vladimíra Vítková.

Vzhledem k finační a realitní krizi však prý nebyl o nabízené byty dostatečný zájem. „Byty měly být v kvalitě, jaká tu dosud není a jejich majitelé by měli k dispozici také služby hotelu, jeho wellness a fitness centrum a kryté parkoviště v suterénu. Vzhledem k tomu jsme je nabízeli v ceně asi padesát tisíc korun za metr čtvereční, což je ale stále oproti srovnatelným bytům v Praze pětinová cena. V této době o ně ale bohužel zájem nebyl,“ nastínila skutečnost, že v objektu žádné byty nebudou a místo nich budou hotelové pokoje.

Rozhodně však prý nechce připustit, aby v Otrokovicích místo moderní budovy zůstala jen její hrubá stavba. „Nelze ale ani vzít si úvěr a prodávat byty se ztrátou, když na projekt nemáme dotaci. Jeho cena se totiž pohybuje v řádu stovek milionů korun,“ poznamenala Vítková.

Přesto ale nezoufá a věří, že se prostředky na dokončení hotelu podaří nalézt. Je prý hned několik řešení.

„V současnosti jednáme s finanční společností o úpravě podmínek smlouvy na změněný projekt. Snažíme se nasmlouvat i strategického partnera, který by přinesl další prostředky. Chceme se i ucházet o evropskou dotaci z regionálního operačního programu, ke které by měla být na podzim vypsaná výzva,“ uvedla Vítková.

Připouští však, že nelze garantovat, že se tyto kroky brzy podaří zvládnout. „V této době není nic jisté. Intenzivně ale pracujeme na tom, abychom uzavřeli potřebné smlouvy. Byla bych ráda, aby byl hotel hotov v příštím roce, což je podle mě reálné,“ poznamenala.

Ještě letos by přitom chtěla mít dokončený vnější plášť budovy, její zateplení a obložení cihelnými pásky. Zda tomu tak ale skutečně bude, prý nechce speklulovat.

Že by měl mít Hotel Atrium skutečně možnost ucházet se o evropskou dotaci, nevylučuje mluvčí Úřadu Regionální rady Regionu soudružnosti Střední Morava Renata Škrobálková. „Je pravda, že se předpokládá v září vyhlášení výzvy k žádostem o dotace na podporu podnikatelů v cestovním ruchu. Ještě se ale upřesňuje, co konkrétního bude v jejích podmínkách. Není proto jasné, zda se pro takovýto hotel budou moci úspěšně ucházet,“ poznamenala.

Stále prý může společnost Hotel Atrium počítat s podporou firmy EuroAgentur Hotels & Travel, která má otrokovický hotel provozovat. Stejně jako už se stará o příliv klientů do desítek takovýchto zařízení v republice.

„O potížích víme, ale stále počítáme s tím, že budeme mít vedení hotelu na starost. Pokud půjde vše, jak má, tak myslím, že v roce 2010 bude stavba hotová, a věřím, že už na jaře “ podotkl výkonný ředitel této společnosti Josef Bára.

Věří prý, že o hotel kongresového typu bude v Otrokovicích i dostatečný zájem mezi klienty.

„Myslíme si, že konferenčních hotelů je v republice v regionech málo a Zlínský kraj je z tohoto pohledu zajímavý,“ poznamenal Bára.

Blíže však o dohodách jeho firmy se společností Hotel Atrium mluvit nechtěl.

V úspěšné dokončení stavby věří i starostka Otrokovic Radoslava Matuszková. „Jsem optimista, vím, že investor to v recesi nemá jednoduché a hledá možnosti financování, doufám, že se řešení najde,“ poznamenala. Kvůli zpoždění ale zřejmě bude muset ještě společnost Hotel Atrium upravit podmínky smlouvy s městem. Tomu totiž podle ní zatím pozemek pod hotelem patří.

„Je to městský pozemek, je smlouva o smlouvě budoucí o jeho prodeji. Zřejmě v září termíny vyprší, a tak bude muset firma požádat město o prodloužení termínů,“ podotkla.