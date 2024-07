Pracovníci domova se zvláštním určením 24 hodin sedm dní v týdnu pečují o osoby s demencí, Alzheimerem či chronicky nemocné. Průměrný věk klientů se pohybuje mezi 70-80 lety.

„Není to práce, ale poslání. Náročné psychicky více než fyzicky,“ potvrzuje vedoucí péče Petra Kalendová.

Sympatická blondýnka do své činnosti zapojuje i rodinu. Medaile pro účastníky dnešních her vyrobil její manžel.

„Říká, že bych se tu mohla rovnou odstěhovat,“ směje se Kalendová, které svou prací doslova žije.

Další pracovnice domova si na dnešní klání přivedly své děti. Ty se zapojily jako pomocníci na některém z pěti stanovišť, které pro téměř 70 účastníků připravily.

Nejmladší z přítomných, pětiletá Berenika, dcera koordinátorky Romany Lukášové, potom olympijský oheň zapálila.

„Podle hesla, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Hlavně si to všichni užijte,“ zahájila olympijské klání ředitelka domova Michaela Pavlůsková.

Na pěti stanovištích senioři s pomocí pracovníků soutěžili například v hodu míčkem, výlovu bazénku nebo překážkové dráze pro vozíčkáře.

Na zahradě domova panovala příjemná atmosféra a bylo vidět, jak se všichni klienti snaží zapojit.

„Na hry se těšili, je to pro ně vytržení z běžné rutiny. I když kvůli svým diagnózám si mnozí z nich nepamatují, co bylo včera nebo co olympijské hry vlastně znamenají,“ poznamenává Kalendová, podle které bude mít největší úspěch občerstvení. Sladkosti a koláče pekli společně v rámci terapií i doma po večerech.

„Chtěla bych ocenit naše zaměstnance. Pečlivě připravili dnešní program a navíc věnovali přípravě pohoštění i svůj volný čas,“ uzavřela ředitelka domova Michaela Pavlůsková .