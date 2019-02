Otrokovice – Na dopravním hřišti v Otrokovicích získalo první zkušenosti se silničním provozem už několik generací řidičů. A získává stále. Zub času se však podepsal i na dětském dopravním labyrintu.

Dopravní hřiště | Foto: archiv

„Některé ze cvičných cest jsou bohužel v havarijním stavu,“ potvrdila mluvčí otrokovické radnice Lenka Krupková. Hřiště navíc postrádá moderní prvky, se kterými se účastníci provozu na silnici běžně setkávají. Přitom výuku tam využívá deset základních škol otrokovického regionu, ratolesti z mateřinek i handicapované děti.

Budoucí motoristé ani jejich rodiče si však nemusejí zoufat. Město chce hřiště zrekonstruovat, a tak se mohou těšit na nové komunikace, dopravní značky, učební pomůcky či kola. Děti by tak měly snadněji pochopit například užívání kruhových objezdů či pruhů vyhrazených pro cyklisty. „Pokud to bude možné, rádi bychom doplnili výbavu hřiště o tříkolky nebo šlapací auta,“ dodal otrokovický místostarosta Milan Plesar.

Dopravního hřiště si užije i široká veřejnost. „Do budoucna je jedním z našich cílů rozšířit možnosti jejího vstupu v době, kdy na hřišti nebude dopravní výchova,“ ujistil Plesar.

To vítá například Dita Kolínková z Otrokovic. „Za možnost využívat hřiště budu jistě ráda. Mám děti ve věku jedenácti a osmi let. Chci, aby se naučily dopravní předpisy,“ usmála se Kolínková. Čas na dopravním hřišti ráda už teď tráví desetiletá Tereza Václavičová. „Líbí se mi příležitost zkusit si, jak to vypadá v opravdovém provozu,“ dodala žačka Základní školy Trávníky.

Náklady na opravy však nejsou zanedbatelné. Podle Krupkové se může jednat o částky pohybující se v řádech milionů korun. „Proto město uvažuje o rozdělení rekonstrukce na několik etap. Její zahájení je naplánované na rok 2012,“ upřesnila Krupková. Otrokovické hřiště podporuje i Zlínský kraj. Letos na něj přispěl sto tisíc korun. Momentálně prostředky z dotací stačí pouze na udržení provozu. „Využívají se také na opravy značek, pravidelný servis kol i vybavení učebny vhodnými pomůckami,“ doplnila otrokovická mluvčí.

Na modernizaci dopravního areálu v současnosti pracuje projektový tým. „Ustavila jej radnice a jeho úkolem je mimo jiné najít finanční prostředky na opravy,“ přiblížila Krupková. Podle místostarosty Milana Plesara jsou nejnutnější opravy těch komunikací, které mají výrazně nerovný povrch.