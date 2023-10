Stavba dálničního mostu přes řeku Moravu mezi Napajedly a Otrokovicemi přinese dopravní komplikace. Způsobí je uzavření současného nájezdu na dálnici D55 ve směru od Uherského Hradiště (EXIT 34).

Dopravní komplikace mezi Napajedly a Otrokovicemi způsobí stavba dálničního mostu. | Foto: ŘSD

„Upozorňujeme řidiče, že v souvislosti s postupem prací na stavbě D55 Napajedla – Babice, bude nutné od 10. října uzavřít nájezd na dálnici D55 ve směru z Uherského Hradiště. Provoz bude veden po silnici I/55 přes okružní křižovatku. Vzhledem k vysoké vytíženosti komunikace I/55 očekáváme dopravní komplikace. Řidičům předem děkujeme za trpělivost,“ informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve Zlíně Lucie Trubelíková.

Nad řekou Moravou ŘSD vybuduje ocelový most, jehož nosná konstrukce bude společná pro oba směry budoucí dálnice.

„Zprovoznění mostu plánujeme v roce 2025. Součástí stavby 0,5 km úseku je také protihluková stěna, která ochrání obytnou zástavbu Napajedel před hlukem z dálnice,“ poznamenala Lucie Trubelíková.

Stavba D55 Napajedla - Babice je rozdělena do tří etap.

První, která řeší napojení dálnice D55 na silnici I/55, již vzniká v rámci akce D55 Babice – Staré Město. Stavba mostu přes řeku Moravu je druhou etapou.

„Po dokončení mostu navážeme třetí etapou, což je 7,5 kilometru dlouhý dálniční úsek, který propojí dálniční most přes Moravu s aktuálně realizovanou dálnicí u Babic,“ doplnila Lucie Trubelíková.

Plán výstavby dálnice D55



Obchvat Otrokovic na Zlínsku: otevření koncem září 2021

Babice – Staré Město: zahájení stavebních prací v říjnu 2020, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024

Staré Město – Moravský Písek: 8,8 km, zahájení stavby v roce 2021, předpokládané uvedení do provozu v roce 2024

Moravský Písek – Bzenec: zahájení stavby v roce 2021, uvedení do provozu v roce 2024

Bzenec – Bzenec-Přívoz, včetně mostu přes železnici: zahájení stavby v roce 2029, uvedení do provozu v roce 2031

zdroj: ŘSD ČR

Video z průběhu staveních prací D55 mostu přes řeku Moravu

Zdroj: Youtube