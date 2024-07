Dopravní stavby v ulicích Štefánikova, Vavrečkova a také na třídě Tomáše Bati pokračují podle harmonogramu. „K příznivým zprávám také patří, že zhotovitel stavby, kterým je společnost KKS, se z důvodu složité dopravní situace rozhodl otevřít ulici Vavrečkova do provozu co nejdříve, a to už ve čtvrtek 18. července. V ulici pak budou probíhat už jen menší dokončovací práce,“ uvedl zlínský radní pro dopravu Václav Kovář.

„Co se týká chodníku u zastávky Zlín, Nám. Práce, ten by měl být hotový do pátku 19. července tak, aby mohla nadále kontinuálně pokračovat rekonstrukce silnice I/49,“ dodal radní s tím, že v rámci druhé části prací na silnici I/49 dostanou řidiči jedoucí na Otrokovice možnost odbočení do areálu Svitu.

Asi největší zátěží pro motoristy i chodce zůstává jízda po hlavní silniční tepně z centra ve směru na Otrokovice. Na dopravní omezení platné od úterý 9. do čtvrtku 18. července v úseku křižovatky ulic Dlouhá a Gahurova naváže od pátku 19. července omezení na I/49 (u podchodu) a v oblasti křížení ulic Gahurova a Březnická.

close info Zdroj: město Zlín zoom_in Etapa 5.

Doprava se tam až do soboty 3. srpna stáhne do jednoho pruhu. Také tam se stavební práce rozdělí na dvě části, jako první začne oprava levého jízdního pruhu. Sobotní konec prací se může v závislosti na počasí změnit.

Přechod pro chodce, který leží ve stavebním úseku, bude uzavřen. Podle radnice je pro pěší připravena obchozí trasa na další přechody podél a přes třídu Tomáše Bati. Zastávka městské a příměstské dopravy „Zlín, Náměstí Práce“ zůstane v provozu. Cestující však musí počítat s časovou prodlevou.

close info Zdroj: město Zlín zoom_in Etapa 6.

Objízdná trasa ve směru z Fryštáku na Otrokovice povede ulicemi Okružní a Gahurova, dále po místních komunikacích ulic Nábřeží a Přímá (konkrétně přes městské části Jižní Svahy a Prštné). Tato objízdná trasa bude vyznačena také v opačném směru, tedy ve směru z Otrokovic na Jižní Svahy.

V rámci druhé části stavebních prací, nebude vozidlům jedoucím po Gahurově ulici ve směru z Jižních Svahů umožněno odbočování doprava ve směru na Otrokovice. Objízdná trasa povede ulicemi Gahurova, Štefánikova, Osvoboditelů a po silnici I/49 (třída T. Bati).

MHD se vrátí zpátky na třídu Tomáše Bati

Vozy MHD mohou znovu využívat na lince č. 38 Vavrečkovu ulici a od pátku 19. 7. se vrátí trasa linek č. 31 a 70 zpátky na třídu Tomáše Bati. „Silničáři víceméně dodržují původně dohodnutý časový plán postupu prací. Stavební práce na silnici I/49 se posunují směrem na západ a my budeme moci od pátku 19. července vrátit dočasně odkloněnou trasu autobusových linek č. 31 a 70 zpátky na třídu Tomáše Bati. V předstihu, již od čtvrtka 18. července, bude autobusům na lince č. 38 umožněno vrátit se do Vavrečkovy ulice, to znamená zastavovat opět na standardním stanovišti zastávky U Zámku,“ informoval vedoucí dopravního úseku DSZO Ondřej Vašulka.

Podle poznatků dispečerů DSZO letní práce silničářů zatím nezpůsobily v provozu MHD žádné extrémně kritické situace. „Zpoždění jednotlivých spojů v kolonách vozidel zpravidla nepřekročila 10 minut, mimo dopravní špičky vznikala jen zanedbatelná nebo žádná zpoždění,“ uvedl mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.