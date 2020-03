A lidé na jejich statečnost, obětavost a nasazení nezapomínají. Vlna hřejivých slov směrem k nim zasáhla region. A nejen to, lidé vyjadřují členům složek Integrovaného záchranného systému nejrůznějšími způsoby, od zaslání dortů a občerstvení až po výrobu pro ně tolik potřebných roušek. Jako například personál cukrárny Dino ve Zlíně, který napečené dobroty roznesl policistům i záchranářům.

Jejich počin nezůstal dlouho osamocen. Připojili se pracovníci z eRcaffé ve Valašském Meziříčí.

„Vzali jsme si příklad z cukrárny Dino ze Zlína. V pět ráno jsme měli budíček, abychom mohli připravit snídani pro místní hasiče ve Valašském Meziříčí. Potřebují energii, aby nám mohli pomáhat. V těchto chvílích by člověk neměl myslet jen sám na sebe a měl by se zapojit, jak může. Vždyť nevíme, co nás ještě čeká,“ uvedli na svém facebookovém profilu pracovníci valašskomeziříčské kavárny.

„TAKOVOU PODPORU JSME NEZAŽILI“

Zdravotníci, záchranáři i hasiči jsou mile překvapení a všichni svorně říkají: „Jsme rádi, že můžeme pomoci.“

„Je to úžasné, jsme všichni nadšení, takovou blízkost, toleranci a podporu jsme snad nezažili, je to luxusní, taková solidarita,“ reagovala za své kolegy v Baťově krajské nemocnici ve Zlíně předsedkyně místního Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Martina Hvozdenská.

Na twiterovém účtu zveřejnila také poděkování firmě Kantor Coffe za zaslání pěti kilo kávy pro její kolegy v nemocnici.

Poděkování lidem míří i od krajských zdravotních záchranářů.

„Potěší to, když lidi na nás myslí a berou nás pozitivně. My jsme ale hlavně rádi, že jim můžeme pomoci,“ uvedl mluvčí Zdravotní záchranné služby Zlínského kraje Petr Olšan.

„Je to moc hezké a je to příjemné zpestření v takto divokém období,“ uvedla zase za krajské hasiče mluvčí Lucie Javoříková. Podle ní to hasiče těší i proto, že často zajišťují i věci, které nejdou na veřejnosti tolik vidět.

„Moc děkujeme, je to úžasné a vážíme si toho, že si na nás lidé vzpomněli,“ vzkázla lidem Lucie Javoříková.