Klíče zašramotí v zámku a ve dveřích mě přivítá usměvavá Věra Řezaninová, provozovatelka psího hotelu v Tlumačově. „Ani se nevyzouvejte, tady to nemá cenu,“ zve mě zve dál.

Na první pohled to uvnitř vypadá jako běžný dům, jakmile se ale otevřou dveře z předsíně, přivítá mě pět malých vrtících ocásků.

„Běžně je takhle nepouštím. Když přijede nový pejsek, přebírám ho bez ostatních. Až postupně ho začleňuji mezi kamarády, aby se mohl rozkoukat a já mohla poznat jeho povahu,“ vysvětluje Věra.

Všech pět rozdivočených psíků poslouchá Věru na slovo.

„Mám hotel rozdělený na několik částí, do kterých pouštím psy v různou dobu. Snažím se, aby měli pořád nějakou změnu,“ vysvětluje, když procházíme domem do zadní části.

Na pěkně upravené terase se zablýskne odraz slunce ve vodní hladině. „Tady mají malý bazének,“ ukazuje na terase Věra.

„Nejnáročnější bývají víkendy. Většina psů v tu dobu přijíždí i odjíždí. Vždy se jich v domě snažím mít kolem deseti, abych se mohla všem věnovat naplno. K tomu mám i psy v kotcích,“ pokračuje.

Pro páníčky a jejich mazlíčky

Paprsky poledního slunce žhnou do očí a já mám chuť skočit do bazénku místo psů. Pokračujeme ale dále. Schováváme se do stínu pod střechou dřevěného výběhu, který připomíná dětský koutek v nákupních střediscích.

„Samozřejmě mohou majitelé dovést svému pejskovi hračky, vždycky je ale upozorňuji, že neuhlídám, kdo si s čím hraje,“ vysvětluje Věra.

Kromě hraček mají psíci k dispozici třeba také zahradní houpačku nebo nafukovací křeslo do vody.

Vracíme se zpátky a předními dveřmi vycházíme před dům. Po cestě na cvičák, který je hned za hotelem, nás za plotem provází nadšený štěkot.

„Čím dál víc mi přibývají stálí klienti. Nejčastěji sem lidi pejsky dávají, když jedou na dovolenou, pracovně pryč, do nemocnice nebo na svatbu. Doba pobytu se také liší. Od června do září je to týden dva, mimo sezonu jsou vytížené víkendy.“

Očkování a odblešení je nutnost

Došly jsme na konec oplocené zahrady. Hned za brankou na nás skočí dalších pět, tentokrát už větších, psů. Dozvídám se jejich jména i to, že někteří z nich nejsou v hotelu, ale v dočasné péči. Usedáme pod pergolu s výhledem na cvičiště a dozvídám se, jak hotel funguje.

„Požaduji kompletní očkování, odblešení. Kdo má očkování navíc, vítám to. Krmení mám své, když ale někdo chce vlastní, není to problém. Ráno vstanu, pustím psy, podám jim léky, podle jejich režimu dám některým najíst, pak už jdeme řádit ven. Řídím se vždy pokyny majitelů. Jestliže jsou psi zvyklí na postel, mohou spát v posteli,” vypráví Věra.

Mezitím se k nám snaží přeskočit dva psíci. Bílé fence Sáře se to daří dokonce několikrát.

„Horší je, když pes nemá potřebu si hrát s ostatními. Mnoho se tady v socializaci zlepší. Vždy se majitelů ptám, jací ti psi jsou. Jen jednou se mi stalo, že mě majitelé neupozornili a dva se trošku rafli.“

Nároky se zvyšují

Za deset let, co Věra hotel provozuje, vypozorovala, že nároky lidí na ubytování jejich mazlíčků se zvyšují.

„Mám rozdíly v ceně. Když lidi zjistí, že ubytování v kotci je o stovku levnější, jsou schopni dát tam psa, co spává obyčejně doma. Většina je ale takových, že chtějí, aby se psi měli dobře. Připlácí si třeba delší procházky, relaxační masáž nebo koupel. Posílám taky hodně fotek, videí, informace, jak to pes zvládá. Někteří při odjezdu i brečí. Většinou to pejsek zvládne líp než majitel.“

Sára mi dává hlavu do klína a nechává se hladit. Bílé chlupy mám za chvíli všude. Přesto je to jediný nepořádek, který jsem dosud viděla.

„Dezinfikuji všechno a pořád. I kvůli lidem. Třikrát denně vytírám. Když se střídají psi, čistím kotce. Teď mi zrovna odešla pračka, ta mi vydrží tak dva roky. Pořád dokola totiž peru pelíšky,“ směje se Věra.

Čistota je v hotelu hned po laskavé péči to hlavní. I kvůli tomu je v okolí velmi oblíbený. Věřina láska k psům je důvod, proč je hotel téměř vždy plně obsazený. Podle vrtících ocásků a nadšeného skákání při mém odchodu však soudím, že pět pacek z pěti by dali i jeho hosté.

Veterinář Karel Chvátal radí, jak správně vybrat psí hotel

Psí hotely jsou velmi individuální. Stejně tak mohou být reakce jejich hostů na nové prostředí. Některému psovi neznámé prostředí vadí, jiný se do hotelu těší. Nejlepší způsob, jak vybrat ten nejvhodnější hotel pro vašeho mazlíčka, je vyzkoušet si ho.

Při plánování delšího odloučení od psa bych ho doporučil dát do hotelu na zkoušku na jednu noc či den a zjistit, zda se mu tam líbí. V každém případě doporučuji do hotelu zajet, pobavit se s provozovatelem a rozmyslet si, co od psího ubytování očekávám. Pokud je v hotelu například 50 zvířat, provozovatel pravděpodobně nebude mít na všechny dostatek času.

Bude tam asi i větší možnost výskytu bakterií, parazitů či virů. Pozor ale také na podmínky přijetí od hotelu.

Většina totiž požaduje odčervení, naočkování proti psincovému kašli, blechám či klíšťatům, což není běžnou součástí vakcinace.