Druhé kolo drive-in voleb do Senátu: ve Zlíně přijelo deset voličů

Na třech stanovištích drive-in ve Zlínském kraji měli včera voliči v karanténě nebo v izolaci možnost volit senátory do obvodu 78 Zlín, kde spolu soupeří Tomáš Goláň a Pavel Stodůlka, a také do obvodu 81 Uherské Hradiště, kde se do 2. kola probojovali Ivo Valenta a Josef Bazala.