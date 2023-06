PROGRAM/ Filmový festival ve Zlíně přivítá v pátek první hosty nové série talk show Život je takovej. O překonávání životních překážek budou s moderátorem Filipem Tellerem besedovat Adéla Elbel a Michal Rožek.

Zahájení a první den letošního Zlín Film Festivalu; čtvrtek 1. června 2023 | Foto: se svolením Zlín Film Festivalu

Začíná také program pro filmové profesionály Zlín Industry Days. Jeho důležitou součástí bude Pitching fórum, jehož porota vybere filmy mladých tvůrců, které letos finančně podpoří Nadační fond Filmtalent Zlín.

Nejdůležitější události druhého dne:

Filmtalent Pitching Fórum, Kongresové centrum, 10.00 až 15.00 – Finální prezentace postupujících filmových projektů studentů a mladých začínajících tvůrců, kteří se ucházejí o finanční podporu z Nadačního fondu Filmtalent Zlín. Doporučeno rovněž producentům, kteří hledají nové talenty!

Den se Škoda auto, 14.00 až 21.30 – Bohatým programem provede moderátor Martin Hrdinka: Loutková revue Loudadlo, Jirka Hadaš a jeho Škola kouzel, taneční vystoupení Rytmus Zlín, ukázka aerobiku Sportovní klub P+K, Jenda Majkus s kytarou, rozhovory se zdravotními klauny a s rallye posádkami, výtvarné dílničky, stánek se zmrzlinou, fruit bike, fotokoutek, mobilní laboratoř EDU.LAB.

Koncert Romana Vojtka s kapelou Fantastic 80s, 20.30 – Největší hity 80. let.

Z filmového programu organizátoři doporučují:

Katakovo velké dobrodružství (režie: Christine Dallaire-Dupont, Nicola Lemay, Kanada, 2023, 82 min.), Golden Apple Cinema 3, 16.00 – Katak, mladý sameček běluhy severní, je na rozdíl od svých vrstevníků, kteří už vyrostli a zběleli, stále malý a šedý. Aby dokázal, že dospěl, a také aby splnil poslední přání své milované babičky, vyráží na riskantní cestu na daleký sever Kanady…

Krajina uvnitř (režie: Jub Clerc, Austrálie, 2022, 87 min.), Golden Apple Cinema 6, 15.00 – Svěží road movie přináší příběh o dospívání a nalézání nečekaného přátelství, první lásky, nové výzvy, zodpovědnosti a pravdy o sobě samých. Cesta do hlubin dechberoucí australské přírody a duše zlomených mladých lidí, kteří se na cestě chytají další šance.

Králové světa (režie: Laura Mora, Kolumbie, Lucembursko, Mexiko, Francie, Norsko, 2022, 104 min.), Golden Apple Cinema 6, 20.00 – Pětice dětí z kolumbijského velkoměsta Medellín – Rá, Culebro, Sere, Winny a Nano – jsou dětmi ulice, králové bez království, bez zákona a také bez rodiny. Příběh o přátelství a cestě někam, kde nic není, ale kde se může stát cokoliv.

V letním kině se hraje:

Dungeons & Dragons: Čest zlodějů (USA, 2023, 134 min.), 21.30 – Potulný zpěvák neboli bard Edgin (Chris Pine) se živí tím, že se svou partou zlodějíčků pomáhá měnit majitele vzácných artefaktů (jednomu ho ukradnou a druhému prodají). Film vychází z legendární hry „Dračí doupě“. Více zde.

Zajímavé doprovodné akce:

Život je takovej – Adéla Elbel a Michal Rožek, stan, 17.00 – Jaké to je, když osud připraví na cestě životem těžké překážky? Hosty talk show Filipa Tellera na téma „Pěšky do Santiaga…“ jsou Adéla Elbel a Michal Rožek.

Sex O' Clock & Afterparty, zámek, 13.00 až 18.00 – Komediální seriál o pubertě Sex O' Clock. Přidrzlý, otevřený, vtipný, závažný. Edukační program Afterparty – přijďte se inspirovat tvůrci a debatovat s herci. Průvodcem bude Veronika Čermák Macková. Autogramiáda s tvůrci a herci – 16.00 až 16.30. Stand up Adély Elbel, stan, 19.30 – Komička a moderátorka ve svém novém speciálu “Stand up your life: první poločas rozpadu” mluví o tom nejpodstatnějším – tedy sama o sobě.

Zuzana Dvorská Šípová – Identita V, Zlínský zámek, Galerie Václava Chada, 17.00 hodin – Komentovaná prohlídka výstavy hyperrealistických obrazů. Výstava potrvá do 7. září.

Michaela Spružinová, Zlínský zámek, Galerie Václava Chada, 13.00 až 17.00 – Výstava série site-specific instalací, které rozehrají paletu rozmanitosti ve využití skla jako recyklátu. Výstava potrvá do 1. září.

Kde se potkat s hvězdami:

Festival Café, náměstí Míru – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hosty Vladimíra Kroce jsou ve 13.00 Nela Boudová a Martina Babišová, v 16.00 Adam Vacula.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17.00 – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Adam Vacula, Michaela Pecháčková, Kristýna Janáčková, Martina Babišová, Bára Seidlová.

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra – Setkání s festivalovými hvězdami. V 15.00: delegace k seriálu Sex O´Clock; Martina Babišová, Adam Vacula, Michaela Pecháčková, Nela Boudová. V 18.00: Dana Batulková, Mariana Prachařová, Václav Kopta, Simona Vrbická, Gabriela Heclová, Kristýna Janáčková, Jan Nedbal a delegace k filmu Děti Nagana.

Tipy na akce ve festivalových zónách:

Náměstí Míru:

- Staň se superhrdinou s Fakultou technologickou UTB, 14.00 až 19.00 – Ve festivalové laboratoři můžou návštěvníci nahlédnout pod pokličku nadlidských výkonů a stát se superhrdinou s téměř nadpřirozenými schopnostmi.

Park Komenského:

- Dům České televize, 14.00 až 19.00 – Déčko slaví 10. narozeniny. Na programu je např. 17.00 Hýbánky, 18.00 Večerníček – projekce, 18.40 Zprávičky – projekce.

- Království VIVA, 14.00 až 19.00 – Chill out zóna, kde si děti mohou vytvořit královskou korunu, postavit si hrad z písku, vyfotit se na bagru nebo třeba vyhrát i king size LEGO. A rodiče? Ti si u nás zatím královsky oddechnou.

Sad Svobody a zlínský zámek:

- mujRozhlas: Lukefry představuje svoje podcasty, stan, workshop: 14.00 až 16.00, beseda: 16.00 – Známý youtuber přijíždí do Zlína se třemi podcastovými sériemi Filtrem, Polštářem a Kapesným.

- DJ Romitronic, stan, 21.00

Virtuální realita, zámek, 13.00 až 19.00 :

- VR LAND HERNA a VR BRAINZ CINEMA – Jak vypadají světy ve virtuální realitě? Výlet pod hladinu moře, možnost vyzkoušet hru od českých vývojářů BEAT SABER, zasednout do kokpitu supersportu a prohnat se po Masarykově okruhu v Brně nebo pohádkové VR filmy od předních světových producentů. - ZOETROPIA – Interaktivní workshop, který děti hravou formou seznámí s technologiemi využívanými v hollywoodských filmech nebo v herním průmyslu. Pomocí technologie „Green Screen a Multi Camera“ si děti vytvoří krátké záběry, jejichž hrdiny budou děti samotné.

Festivalová ulička (u tržiště Pod Kaštany): Tančení v ulicích, 18.00 až 20.00 – Tango argentino

Svah Zlín: Afterparty, 21.30

Zlín industry days – Program pro filmové profesionály:

Industry Lunch s Nadačním fondem FILMTALENT ZLÍN, Kongresové centrum, 13.00 až 14.00 – Neformální oběd pořádaný Nadačním fondem FILMTALENT ZLÍN za účelem navazování kontaktů a setkání napříč obory filmového průmyslu. Vstup pouze pro akreditované filmové profesionály.

FILMTALENT Talks, Kongresové centrum, 15.00 až 16.30 – Inspirační setkání filmových profesionálů se studenty a začínajícími tvůrci. Vstup pouze pro akreditované filmové profesionály.

Otevření centra digitalizace UTB Fénix, Fénix, Antonínova ulice, 17.00 až 19.00