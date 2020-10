Zatímco v celorepublikovém měřítku mají Lidovci průměrně kolem pěti procent a v ostatních krajích je „válcuje“ hnutí ANO, ve Zlínském kraji drží KDU-ČSL s ANO krok.

Ve vyjednávání o budoucí podobě koalice tak budou tyto strany hrát důležitou roli. Ve hře ale zůstává také STAN i Piráti, které mají zhruba 12 procent.

Jednička za hnutí ANO Radim Holiš je proti nové nemocnici. Už dříve avizoval, že by šel do otevřené koalice i s KSČM a SPD.

Jiří Čunek by naopak do koalice s komunisty nešel, s SPD ano. Nejvíce podpory může očekávat od STAN.

Hnutí ANO vítězí nad Lidovci o pár stovek hlasů

Jen pár procent hlasů zbývá krátce před devatenáctou hodinou sečíst a už je jasné, že KDU-ČSL v novém volebním období neovládne kraj - mají podobný počet procent hlasů jako konkurenční ANO.

„Je to jen o pár stovek hlasů, je to mírné zklamání,“ uvedl smutně místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík. Přesto podle něj, je důvod k hrdosti.

„Já to chápu tak, že jsme byli ve složité situaci, kdy se proti nám tvořily veškeré možné koalice a myslím, že co nás rozhodně ctí je to, že jsme si dokázali navzdory nepříznivým kampaním hned z několika stran stát za svým. A i když to nebylo asi to nejpopulárnější, tvrdím, že to bylo to nejlepší a rozhodně za tím budeme stát. Řekněme, že aspoň ne podle posledních výsledků jsme na úrovni ANO s výsledkem a uvidíme, jak se nám podaří poskládat koalici,“doplnil Ondřej Benešík.

Michaela Blahová uznala porážku

„Volby jsou vždy soutěž. Respektuji výsledky. Rozhodli voliči,“ uznala porážku v senátních volbách Michaela Blahová (KDU-ČSL). Před dvěma lety to přitom byla právě Blahová, kdo postoupil jako vítěz prvního kola do kola druhého.

„Chtěla bych poděkovat všem, kteří mě podporovali, důvěřovali mi. A také bych chtěla poděkovat své rodině i rodině, jak já říkám, lidovecké,“ vzkázala Blahová, která bude nadále působit v krajském zastupitelstvu.

Z postupujících kandidátů do druhého kola by zřejmě ani jednoho z nich veřejně nepodpořila.

„Zatím jsem neměla možnost nad tím přemýšlet, ale zřejmě bych veřejně ani jednoho z nich podpořila,“ uvedla Michaela Blahová.

Hana Ančincová, která je lídrem Pirátů ve Zlínském kraji, uvedla, že Piráti šli do voleb s velkým očekáváním.

„Pokud získáme méně jak deset procent hlasů, velmi by mě to zklamalo,“ svěřila se Hana Ančincová.

„Pro nás je hlavně důležité, abychom si z toho volebního koláče ukrojili co největší díl. Ale reakce okolí jsou pozitivní a doufám, že budeme slavit úspěch,“ dodala v Hana Ančincová, která odvolila už v pátek v Kroměříži.

Do Senátu za volební obvod Zlín – 78 se volilo v 148 volebních okrscích.

Nejvíce ve Zlíně (96), Vizovicích (21) a Valašských Kloboukách (16). Naopak nejméně okrsků je v Brumově – Bylnici (3).

Průběžné výsledky

Krajské volby - průběžné výsledky

Senátní volby- průběžné výsledky

Z volebních štábů

Kandidáti do Senátu za volební obvod Zlín – 78 se pomalu scházejí se svými volebními štáby.



Volební štáb kandidáta Petra Michálka (STAN) se nachází v Hotelu Baltaci ve Zlíně, Michaela Blahová (KDU-ČSL) bude mít útočiště ve Zlínské restauraci Orlovna.



Jan Šťovíček se usadí se svými lidmi v Plzeňské restauraci v bývalém areálu Svitu. Do Baťova institutu 1415 se přesune štáb současného senátora Tomáše Goláně (SEN21).



Kandidáti Radek Henner (SPD) a Jan Doleček (KSČM) tráví sobotní odpoledne v kruhu rodinném.

Spokojenost s výsledky voleb byla cítit ve volebním štábu STAN ve Zlínském hotelu Baltaci.

Volební štáb České pirátské strany (Piráti) se sešel ve zlínském Bamboo clubu. Po třetině sečtených hlasů byli Piráti s výsledky spokojeni.

„Zatím je to nad deset procent hlasů a to je cíl, který jsem si předsevzala. Samozřejmě nyní přijdou na řadu hlasy z velkých měst, které zřejmě rozhodnou, ale věřím, že to udržíme,“ uvedla Hana Ančincová.

I přesto už je čas uvažovat o možném povolebním vyjednávání.

„Budeme jednat se všemi stranami kromě SPD a KSČM. Dopředu jsme však deklarovali, že nemáme v otázce nové krajské nemocnice programový průnik s KDU-ČSL a STAN. A my nezměníme názor jen za tu cenu, abychom byli v koalici,“ doplnila Ančincová.

Petr Gazdík (STAN): Považovali jsme za úspěch dvouciferný výsledek, což je



Lídr krajské kandidátky ve Zlínském kraji za hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík v reakci na průběžné volební výsledky hodnotil situaci uspokojivě.



„Považovali jsme za úspěch dvojciferný výsledek a momentálně, kdy je sečteno 62 procent hlasů to dvouciferný výsledek je. Zatím jsme na nějakých dvanácti procentech. Při vzestupném trendu, jaký můžeme vidět není vyloučeno, že bychom mohli dosáhnout třinácti, čtrnácti procent,“ řekl Deníku Petr Gazdík.

První zpracovaný volební obvod

Ve vůbec prvním zpracovaném okrsku ve volbách do Senátu za volební obvod Zlín – 78 zvítězila Michaela Blahová (KDU-ČSL), následována Pavlem Stodůlkou (NEZ), Petrem Michálkem (STAN) a Tomášem Goláněm (SEN21)

Průběžné výsledky voleb do Senátu:

Michaela Blahová (KDU-ČSL) 36,17%

Jan Doleček (KSČM) 2,12%

Tomáš Goláň (SEN21) 17.02%

Radek Henner (SPD) 0%

Petr Michálek (STAN) 17,02%

Pavel Stodůlka (NEZ) 19,14%

Jan Šťovíček (MZH) 8,51%

Počet zpracovaných okrsků: 1

Ve Zlíně volil například senátor Tomáš Goláň.

„Vhodil jsem celkem tři obálky,“ vtipkoval politik, který ve volbách opět usiluje o křeslo v Senátu.

Současný hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek volil ve Vsetíně.

„Prosím, jděte k volbám. Jsou skvěle připravené a není čeho se bát. A hlavně v nich jde o budoucnost dětí a vnoučat nás všech. S manželkou přejeme dobrý výběr,“ uvedl v pátek na svém facebookovém profilu.

Volební místnosti uzavřeny

Až do 14. hodiny mohli dnes lidé volit členy krajských zastupitelstev. Hlavním tématem voleb ve Zlínském kraji je spor o novou nemocnici, kterou prosazuje hejtman Čunek. Ve volebních obvodech Zlín a Uherské Hradiště se zároveň volilo do Senátu. Ve Zlíně se navíc bylo možné zapojit se i do referenda a vyjádřit se tak k otázce modelu vodárenství v regionu.

Hodinu před uzavřením volebních místností v sobotu překročila volební účast ve Vsetíně 20 procent. V největším volebním okrsku – v sídlišti Rokytnice dosáhla 23,8 procenta.

Naopak v nejmenším, který se nachází v místní části Semetín, odhlasovalo dokonce 29 procent oprávněných voličů.

Jak uvádí čísla, která byla k dispozici krátce před 22. hodinou, k volebním urnám v Rožnově pod Radhoštěm v páteční den zamířilo 26,02% oprávněných voličů. Je to vyšší číslo, než u minulých krajských voleb před čtyřmi lety, kdy to bylo 19,53%.

„Maminka je starostka, brácha místostarosta a z mých pěti starších sourozenců čtyři ve volební komisi také seděli,“ usmívá se Ludmila Bártlová, předsedkyně volební komise ve vesničce Hostějov se 44 obyvateli, rozkládající se na úpatí Chřibů, v nejjižnějším cípu Zlínského kraje.

Při volbách v roce 2016 získal nejvíce preferenčních hlasů ve Zlínském kraji i v celé České republice lídr lidovců Jiří Čunek, a to 14 468. Nejvyšší volební účastí se před čtyřmi lety mohla ve Zlínském kraji pochlubit obec Hostějov na Slovácku, kde volilo 77,14 procenta voličů. Svůj hlas tam odevzdalo 27 z 35 voličů.



Naopak nejmenší zájem o volby byl v obci Nítkovice na Kroměřížsku, volilo tam 50 z 215 možných voličů, tedy 23,26 %. Celková volební účast ve Zlínské kraji byla před čtyřmi lety 38,50 % , odevzdáno bylo 181 909 platných hlasů (voličů: 480 457) Jasným vítězem voleb se stala KDU-ČSL se 22,97 % všech hlasů, druhé bylo hnutí ANO 2011 s 15,68 % hlasů.

„Volební účast ve Zlíně byla v pátek 32,12 procent a v místním referendu o vodě 25,09 procent. Pro srovnání - při volbách do krajů v roce 2016 byla za první den voleb ve Zlíně účast 27 procent,“ informoval zlínský primátor Jiří Korec.

Mezi jednotlivými volebními okrsky v Rožnově pod Radhoštěm jsou po prvním dni voleb do krajského zastupitelstva výrazné rozdíly.

Nejvyšší účast je zatím v okrsku MŠ Horní Paseky – 32%, naopak nejméně voličů, 17,4%, přišlo volit do ZŠ Videčská. V Rožnově může přijít k letošním volbám 13 513 oprávněných voličů.

"Průběžná volební účast byla v Otrokovicích první den voleb ve 21:00 hodin přibližně 26 %. Z celkového počtu 14 442 voličů jich odvolilo 3761," informovala mluvčí Otrokovic Romana Pastuszková.

Volit do kraje se chystá i Vlastimil Jurčaga z Vlachovic – Vrbětic.

„Ještě jsem volit nebyl, ale chystám se, pořád nevím koho, mám dva vybrané, ještě to zvážím, komu dám hlas,“ usmál se Vlastimil Jurčaga. Podle něj v jejich obci o volby velký zájem nebývá.

„Jsme sami překvapeni, ale při letošních volbách je účast slušná, lidé mají o ně zájem. I když musí být trpělivější kvůli zvýšeným hygienickým opatřením, přesto jsou hodní a příjemní. Myslím, že kdo chce volit, počká,“ usmála se Helena Prokešová, zapisovatelka z 34. okrsku Jižních Svahů ve Zlíně.

Zajímavostí letošních voleb na Rožnovsku je účast 101leté hlasující. Svůj hlas odevzdala volička ročník narození 1919. Jednalo se o ženu z Dolní Bečvy.

Další volební čísla ze zlínské radnice poskytl primátor Jiří Korec.

„O půl jedenácté v sobotu dopoledne byla ve Zlíně volební účast v krajských volbách 38 procent, v případě místního referenda 29 procent,“ uvedl primátor.

Zatímco něco málo přes deset procent voličů dorazilo v rámci krajských a senátních voleb k volebním urnám v Dolním Němčí v pátek navečer, v sobotu 3. října hodinu před polednem se jejich počet zvýšil na téměř 30 procent.

Ze 2437 voličů jich k volebním urnám dorazilo 715, což aktuálně činí 29,3 procentní volební účast. Deník o tom informovaly předsedkyně dvou tamních volebních komisí Blanka Kadlčková a Dana Talská.

Volební účast ve volební okrsku 18 na ZŠ Slovan v Kroměříži odpovídá prozatímnímu průměru z dalších větších měst- například ze Zlína a Vsetína.

K sobotní 11.00 hodině hlásí komisaři zhruba 38% účast. Těsně před 11. hodinou byla volební účast v Uherském Hradišti v rámci krajských a senátních voleb nižší - 34 procent.

Deník o tom informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Uherské Hradiště hlásí volební účast přesahující 30 procent

Těsně před 11. hodinou byla v sobotu 3. října volební účast v Uherském Hradišti v rámci krajských a senátních voleb 34 procent. Deník o tom informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

"Průběžná volební účast je v Otrokovicích ve 13 hodin přibližně 37 %. Z celkového počtu 14 442 voličů jich odvolilo 5338.," uvedla mluvčí Otrokovic Romana Pastuszková.

O volby je vysoký zájem také ve Fryštáku. Necelou hodinu před uzavřením volebních místností hlásili komisaři ve volebním okrsku číslo 1 téměř 45 procent odevzdaných hlasů. Volební okrsek číslo 2 dokonce 50% odevzdaných hlasů. Ve Fryštáku se volilo kromě složení nového krajského zastupitelstva také do Senátu za volební obvod Zlín – 78. Zájem byl podle komisařů mírně nižší.

„Když už jdu k volbám, kdy se volí do více subjektů, proč tak neučinit. Je důležité vědět a rozhodnout o tom, kdo vás bude zastupovat v Senátu,“ uvedl volič Zdeněk. Podle svých slov se rozhodoval na základě rozhovorů s kandidáty a toho, jaké zastávají názory.