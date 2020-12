„To je dobře, aspoň budu mít na dárky,“ komentovala rozhodnutí Kabinetu dvaasedmdesátiletá důchodkyně Květoslava Zedníčková ze Zlína. A protože je vdova, příspěvek státu se jí nyní opravdu hodí.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové budou peníze důchodcům vyplaceny do konce roku. „Zaslouží si to, letos jim životní náklady rostly rychleji než zbytku obyvatel,“ zastala se nejstarší skupiny obyvatelstva Alena Schillerová na svém twitterovém účtu.

Částka by neměla být plošná, míní ekonom

Jenomže náklady rostly všem lidem ve státě. Opozice proto tento krok hodnotí jako uplácení voličů před volbami v příštím roce.

„Myslím si, že důchodci jsou specifická skupina. Jsou jich téměř tři miliony a jsou voličskou základnou pro určité politické strany. Podle mne jde o politické rozhodnutí,“ zmínil například známý český ekonom, rodák ze Zlína, Miroslav Ševčík. On, stejně jako většina oslovených respondentů si myslí, že dávka neměla být rozdána plošně, ale jen důchodcům s nejnižšími příjmy.

„V každém případě by podle mne nízkopříjmoví důchodci tuto částku mohli dostat. Ačkoli při současném rozvratu financí je to další zátěž. Nicméně by se mělo při přidělování této dávky postupovat selektivně a měla by být určena jen pro ty, kteří ji opravdu potřebují,“ upřesnil ekonom.

„Ještě pracuji a dávku kterou dostanu, bych klidně přenechal například nějaké matce samoživitelce, která tyto peníze potřebuje určitě více, než já,“ komentoval nečekaný „dárek“ od vlády důchodce Josef Novák ze Zlína.

„Jsem servírka, už třetí měsíc jsem bez práce a vůbec nevím, kde vezmu letos peníze na Vánoce. Tyhle prostředky by se mi hodily, ale asi pro nikoho nic neznamená, že sama vychovávám děti. Přesto některým důchodcům, o kterých vím, že jim dávka pomůže, to samozřejmě moc přeji,“ svěřila se například Zlíňanka Kateřina, která si nepřála uvést celé jméno.

Peníze se do ekonomiky vrátí

To, že stát na příspěvku vydá důchodcům až 15 miliard korun, není podle ekonomů až tak velký problém. Peníze se mají částečně vrátit zpátky. „Určitě se dostanou zpět do ekonomiky, alespoň část. A pokud to nebude ve spotřebě, pořád se mohou dostat do úspor, kdy tyto peníze používá ekonomika k tomu, že je půjčuje dál. Například když je důchodci nechají na účtech, tak je použijí banky a poskytují z toho úvěry,“ vysvětlil ekonom Miroslav Ševčík.

Podle něj může dávka důchodce podpořit i psychicky. „Pomůže jim to se cítit silnější a zvýší se počet lidí, kteří na tom nebudou existenčně špatně,“ doplnil Miroslav Ševčík.