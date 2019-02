Zlínský kraj-Už šestou zimu si důchodkyně Zdeňka Fojtášková zHorní Bečvy obstarává vodu na vaření ze sněhu. Vlétě chodí skbelíky do nedalekého potoka, ten je však nyní zamrzlý a hůře přístupný. „Jeden ze sousedů před lety nad mým domem vypustil jímku a ta moji studnu zaneřádila tak, že není použitelná kničemu,“ vysvětluje stařenka.

Chemická a mikrobiologická laboratoř Energoaqua zRožnova pod Radhoštěm totiž před časem uskutečnila rozbor vody vjejí studni. Zvýsledku vyplývá, že škodliviny vní skutečně překračují všechny povolené limity. Vodu tak nelze použít dokonce ani jako užitkovou. „Všechno by spravil vodovod, který se plánuje už tolik let,“ je přesvědčena Fojtášková.

Problém se snažila vyřešit zbudováním druhé studny, do níž investovala zhruba třicet tisíc korun a která je vzdálená sto padesát metrů od jejího domu. „Přípojka by stála dalších čtyřicet a na to už peníze nemám,“ rozhodila bezradně rukama.

Třiasedmdesátiletá Zdeňka Fojtášková nechce svůj boj za čistou vodu vzdát za žádnou cenu. Před několika dny zaslala na Obecní úřad další dopis. Stím, že ituto zimu bude odkázána na sníh, je ale smířená. „Snažím se vybírat čistá místa, kde se nepohybují ptáci, abych snad nechytila nějakou infekci,“ popisuje, když se sníh ve velkém hrnci na plotně mění vnačernalou tekutinu.

Důchodkyně ale není jediná, komu současná situace nevyhovuje. Vodovod by přivítali idalší obyvatelé a chataři zlokality Mšadla. „Žádost ovodovod jsme ise sousední chatou podávali snad před pěti lety, bohužel nic se neděje,“ zalitoval Julius Michoněk, který připouští, že zbudování řádu by technicky zřejmě jednoduché nebylo. „Kvalita povrchové vody tady ale dobrá není. My sami vodu ze studny používáme pouze jako užitkovou. Řešením by snad byly hlubinné vrty,“ poznamenal Michoněk. Petici za vodovod celkem podepsalo třináct lidí. „Pokud by se vodovod zaváděl, určitě bychom to přivítali,“ říká iZdeněk Prorok, trvale voblasti žijící.

Vedení obce ale namítá, že na vybudování vodovodu, na nějž existuje studie už zroku 2001, nejsou peníze. „Těch odlehlejších lokalit, kde není zaveden vodovod, a kde ještě dlouho ani nebude, je unás více. Anení to jediný problém, který řešíme. Čeká nás například další etapa kanalizace,“ brání se starosta Horní Bečvy Oldřich Ondryáš. To, že má Zdeňka Fojtášková studnu na svém pozemku vdezolátním stavu je podle starostova názoru její problém.

Přesto se Zdeňce Fojtáškové po letech bez pitné vody možná blýská na lepší časy. Už vroce 2004se obecní zastupitelstvo usneslo, že jí vrámci možností pomůže se zajištěním náhradního zdroje vody. Slíbená pomoc by se tak nyní mohla týkat izavedení přípojky od nové studny. „Fojtášková ale musí prokázat, že tato studna se nachází na jejím pozemku,“ poznamenal starosta. Případem se zabýval ikontrolní výbor obce, podle něhož opravdu není zcela zřejmé, zda se zdroj vody nachází ještě na pozemku Zdeňky Fojtáškové. „Spojím se smajitelkami vedlejšího pozemku a paní se budu snažit pomoci vyřídit dodatečné formality,“ slíbila předsedkyně kontrolního výboru obce Šárka Vizváryová.

„Doufejme, že vlétě už bude paní moci otočit kohoutkem,“ dodala.