Opoziční zastupitelé také kritizovali klesající schopnost, například městského divadla či právě zoologické zahrady, financovat svou činnost z vlastních peněz.

„Například u divadla jsme spadli v samofinancování ze 31 procent v roce 2018 na 12 procent v roce 2021,“ pronesl na čtvrtečním zasedání Tomáš Dudák (Zlín 21).

Zoo Lešná zátěží pro rozpočet města?

Především zoologická zahrada je podle něj pro rozpočet města čím dál větší zátěží.

„Mám zoo rád, je to krásná část Zlína. Peníze však odchází na jednu periferní část města a před radnici zakopáváme o dlaždičky nebo si nemáme kde sednout,“ kritizoval zastupitel.

„Ze schopnosti samofinancování Zoo Lešná v roce 2018, kdy představovala 84 procent, jsme se postupně dostali na 55 procent v roce 2021. Do budoucna to může způsobit problémy, protože čím více tam vybudujeme, tím více nás to bude zavazovat k dalším povinným výdajům. Tento stav je neudržitelný,“ míní Tomáš Dudák.

Přispíváme více a více peněz

Naopak podle náměstka primátora Bedřicha Landsfelda (STAN) jsou investice do zahrady nutné kvůli jejímu rozvoji a růstu návštěvnosti. A tím i příjmů ze vstupného.

„Vnímám celé volební období, že Zlín 21 má výhrady vůči investicím do zoologické zahrady,“ odvětil náměstek.

Zoo Lešná ve správě Zlínského kraje?

Podle ředitele zlínské zoo Romana Horského je však finanční soběstačnost zahrady mnohem vyšší.

„My se stále pohybujeme s tou provozní soběstačností někde k 90 procentům,“ pronesl ředitel.

Podle zastupitele Čestmíra Vančury (Zlín 21) je zoologická zahrada hned po dopravním podniku druhým největším „lupičem“ z městského rozpočtu.

„Samozřejmě to musí přitahovat naší pozornost. Pokoušíme se však zoo chránit před nějakými problémy, které mohou nastat, když třeba poklesne návštěvnost. Věci nejdou vždycky tak hladce a my bychom potřebovali, aby naše hospodaření a investice byly dlouhodobě promyšlené,“ řekl Vančura.

Míní, že řešením by mohl být převod Zoo Lešná pod Zlínský kraj.

„Zoo v Liberci byla převedena pod kraj. Tady se říká, že o tom jednáte. Také bychom už potřebovali znát nějaký konec, nějaký výsledek, abychom věděli přesný datum, podmínky a co za to dostaneme,“ řekl na čtvrtečním zasedání Čestmír Vančura.