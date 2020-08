Hned dvěma školám na Slovácku zkomplikovalo podzimní zahájení výuky školení pedagogů ze sklonku prázdnin. Jak se totiž posléze podle krajských hygieniků ukázalo, byl v obou případech stejný školitel pozitivní na COVID-19. Učitelské sbory na ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici i v ZŠ Uherský Brod Na Výsluní, tak musely téměř kompletně do karantény.

„Ředitelství Základní školy Nivnice informuje žáky a jejich rodiče, že na základě oznámení Krajské hygienické stanice Zlín je s okamžitou platností přerušen provoz základní školy, a to z důvodu rizikového kontaktu zaměstnanců školy s osobou pozitivně testovanou na COVID-19. Provoz ZŠ se přerušuje na dobu nezbytně nutnou až do odvolání. Od začátku školního roku až do odvolání bude výuka probíhat distančním způsobem, formou Microsoft TEAMS. O všech podrobnostech žáci a rodiče budou postupně informováni prostřednictvím webových stránek školy a Teams. Obědy mají žáci ZŠ po dobu distanční výuky automaticky odhlášeny,“ informuje vedení ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Nivnici na webovém portálu školy.