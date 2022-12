Slavnostní předání ocenění se konalo na začátku prosince Španělského sálu na Pražském hradě. Mezi oceněnými byl i dvaačtyřicetiletý Milan Paprčka, který podniká ve Zlíně.

Soutěž, konající se každoročně už od roku 1996, má tři části. První poukazuje na žebříček 100 nejvýkonnějších českých firem, kde rozhodujícím parametrem je velikost a ekonomická síla firmy. Druhou částí jsou oborové kategorie.

Firmy zde musí splnit minimální kritéria v počtu zaměstnanců a obratu. Rozhodujícím faktorem je ale především společenský přínos pro Českou republiku. Poslední částí soutěže byla anketa Lady Pro a Gentleman Pro.

Svah v centru Zlína hlásí: zasněžujeme! Ať můžeme o Vánocích lyžovat

Ve zmiňované druhé části, v kategorii Cestovní ruch a Hotelnictví se umístilo i zlínské vydavatelství CBS Milana Paprčky, který pochází z malé vesničky na středním Slovensku.

"Když mě v létě pan Muzikář pozval do Prahy na osobní střetnutí, byl jsem z toho celkem paf. Jsme úspěšná firma, ale o účasti na prestižním žebříčku jsem zatím neuvažoval. Když jsem se ho zeptal, proč ho zaujala právě naše firma, tak zažertoval a řekl, že proto, že se mu líbí moje ryzí slovenština,“ řekl Milan Paprčka.

„Je to vážený, ale zároveň velmi vtipný člověk. O to větší čest pro mě bylo, když mi na podzim přišla pozvánka na slavnostní odevzdání ocenění Českých 100 Nejlepších na Pražském hradě,“ dodal jedním dechem s tím, že do Španělského sálu se běžný člověk nedostane a už vůbec ne na pódium před 700 nejúspěšnějších českých podnikatelů.

„Společnost mi dělala moje milovaná manželka. Právě ona mi před lety řekla, abych to v těžkých časech s českou firmou nevzdával a významně mi pomohla při jejím opětovném nastartování. Ta cena patří tedy i jí a samozřejmě mým českým kolegům, kteří dennodenní prací naplňují naše poslání,“ doplnil podnikatel.

Zkrachovaly mu dvě živnosti

Důvodem nominace Milana Paprčky byla významná propagace českých regionů a cestovního ruchu v České republice.

„Aktivity CBS jsou silně propojené s turistikou, a tedy i cestovním ruchem, a přitom se na něm fakticky nijak přímo a aktivně, jako známé hotely, restaurace, města či městské části, nepodílí. Právě proto v kategorii Cestovní ruch a Hotelnictví byli podle mně velmi správně. Například exkluzivní knihu „Česko z nebe“, o jejíž existenci jsem se dozvěděl až na galavečeru, jsem si po podrobném prolistování objednal rovnou ve větším množství, protože je to ideální dárek na památku pro velvyslance Číny, Izraele a Argentiny, kteří se u mě ohlásili na návštěvu v nejbližších dnech,“ okomentoval prezident společnosti Comenius Karel Muzikář.

Milan Paprčka začal podnikat na Slovensku už ve svých 18 letech. V začátcích mu zkrachovaly dvě živnosti a jako dvacetiletý skončil s velkými dluhy na krku.

To ho však od dalšího podnikání neodradilo. Jak sám říká: "Úspěch není nic jiného, než 99x spadnout a 100x se postavit.“ V roce 2003 začal s vydavatelstkou činností jako živnostník. O tři rok později založil eseročko a firmu ve Zlíně založil téměř před 13 lety. V roce 2016 odkoupil kartografickou část bývalého Vojenského kartografického ústavu v Harmanci a obnovil výrobu legendárních turistických map. V České republice pomáhá zase opět postavit se na nohy jiným známým mapám, a to těm od Klubu českých turistů. Všechny jeho firmy každým rokem pomalu, ale stabilně rostou.

"Naším podnikatelským posláním je přinášet lidem jedinečný pohled na krajinu a propagovat krásy všech regionů, a to i těch zapomenutých. Pro mě osobně je tato práce i zábavou, protože jsem pilot a během práce jsem měl možnost létat nad každým městem Česka a Slovenska,“ řekl Milan Paprčka.

V nedávné době nakladatelství představilo také knihu Zlínsko a Otrokovicko z nebe, která představuje region právě z leteckých snímků.