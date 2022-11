„Barvy symbolizují zemi, přírodu a naše spojení s ní,“ vysvětluje Vlastimil Juřička z firmy Irisa.

„Vlastně nám přišlo vtipné dostat zem i půdu na zdejší strop,“ doplňuje.

„Do zdobení se zapojili kolegové a kolegyně napříč bistrotékou, bylo to pracné, ale stálo to za to. Věříme, že se Zlíňané přijdou pokochat a užít si neobyčejnou sváteční atmosféru,“ řekla Simona Stavjaňová, manažerka Bistrotéky Valachy, jíž je Bar 1931 součástí.

„Nejvánočnější“ bar je jednou z řady aktivit, kterými chce Obchodní dům Zlín zpříjemnit lidem advent.

„V závěru listopadu před budovou opět rozsvítíme vánoční strom a zájemci se budou moci během celého adventu opět svézt ve vánočním kole, které už se u nás stalo tradičním koloritem. Plánujeme i menší vánoční trh se stánky s občerstvením, čekáme ještě na potřebná povolení. Už jsme také zprovoznili venkovní a vnitřní sváteční osvětlení, které je velkým lákadlem pro rodiny s dětmi,“ dodává manažerka Obchodního domu Soňa Ondřejová.

Trendy a aktuální vánoční styly

Jaké jsou letošní trendy ve vánočních výzdobách? Letošní barvou je modrá. Loňské cibuláky a skandi styl, vystřídaly motivy valašských Lhot a větviček, k jejichž zdobení se používá mrazolak. Lidé mají ale stále zájem i o další tradiční barvy, červenou, bílou či zlatou. Neupadá ani poptávka po retro baňkách, v současnosti firma využívá 680 forem, ze kterých vytváří ptáčky, medvědy či anděly. Pro majitele čtyřnohých mazlíčků pak baňky s motivy psích tlapek. Velký zájem je o kreativní sady, které jsou ideální pro rodiče s dětmi. Můžou si tak vytvořit své vlastní ozdoby podle fantazie a nápadu.

Přijďte se podívat, jak se vyrábějí baňky

„Velmi rád bych také všechny pozval na den otevřených dveří, který se bude v Irise konat první prosincovou sobotu. Návštěvníci se pomohou podívat, jak skleněné baňky vlastně vznikají, uvidí ozdoby, které jsou určeny na zahraniční trh a u nás tedy nesehnatelné. A především budou mít možnost ozdobit si svou vlastní baňku, která jim může okrášlit letošní vánoční stromeček,“ uzavírá Vlastimil Juřička z Irisy.

Vánoční menu v Bistrotéce

Kdo si chce „vánočně“ pochutnat, může zajít první prosincovou neděli na speciální brunch Bistrotéky Valachy do Galerie Desítka. Tématem brunche budou „Vánoce letem světem“, návštěvníci díky tomu ochutnají tradiční vánoční speciality různých zemí.

Na Štědrý den bude Bistrotéka Valachy opět nabízet šnečí speciality všem kolemjdoucím, kteří si budou chtít zpestřit čekání na večerní nadílku procházkou Zlínem a lehčím postním obědem.

Zajímavostí a lákadlem adventu u Obchodního domu jsou i čtyři venkovní zahrádky u gastro podniků. Na většině z nich si díky zastřešení či vyhřívání mohou návštěvníci posedět s výhledem na vánoční kolo doslova za každého počasí.