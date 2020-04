Druhá varianta zásilky bude obsahovat navíc ochrannou roušku. Variantu s látkovou rouškou obdrží automaticky všichni senioři ve věku 70 let a více.

„V prvních dnech jsme museli z městských zdrojů vybavit především pracovníky zdravotních a sociálních služeb, domovy pro seniory, hasiče, strážníky, řidiče MHD, pracovníky technických služeb a mnoho dalších, mezi nimi například i zlínské prodavačky a prodavače. Nyní se nám podařilo situaci s dodávkou zdravotnického materiálu ustálit. Máme pravidelné dodávky a můžeme tak poskytnout roušky dalším občanům města,“ uvedl Jiří Korec, primátor města.

"Povinnost nosit roušky může platit ještě několik týdnů, ne-li měsíců. Distribuovat další ochranné pomůcky mezi ohrožené skupiny dává stále smysl," ujistil náměstek primátora Bedřich Landsfeld.

Město v těchto dnech dodává plošně látkové roušky 12 tisícům seniorům ve věku na 70 let. Zároveň je připraveno pomoci i dalším občanům, kteří kontaktují město s tím, že ještě žádnou látkovou roušku nemají a nevědí, jak si ji zajistit.

POMOC NEJEN PRO SENIORY

Kromě nesnadného shánění ochranných pomůcek či dezinfekcí a jejich následné distribuce nabízí město Zlín v této nelehké době řadu dalších služeb.

Osamělým seniorům je poskytován nákup základních potravin a hygienického balíčku. Lidem, kteří nesou tuto situaci špatně po psychické stránce, nabízí radu a pochopení SOS LINKA ZLÍN.

Město organizuje propojení dobrovolníků s institucemi a jednotlivci, kteří potřebují pomoc. V neposlední řadě byla také zřízena urgentní pomoc rodičům samoživitelům ve finanční nouzi. Pro vyřešení těchto situací lze využít kontakty uvedené ve výše popsaném informačním materiálu.

„Všem dobrovolníkům, ať už obyvatelům města, nebo zaměstnancům magistrátu, kteří i ve svém volném čase a o víkendech rozváží potřebný materiál, patří naše velké poděkování. Bez nich a jejich úsilí by byl efekt poloviční. Zvláště bych chtěl poděkovat dobrovolníkům ze Skautského krizového centra Zlín, kteří nám pomáhají už od prvního týdne karantény,“ vzkázal náměstek primátora Aleš Dufek.

Město Zlín nabízí pomoc rodičům samoživitelům, kteří se kvůli nynějšímu nouzovému stavu dostali do existenčních potíží. Osamělí rodiče nezletilých dětí, kteří nemají dostatek financí na zajištění základních potravin, obdrží od města jako pomoc dovážku hotového jídla domů.



Pomoc je ve formě dovážky jednoho hotového jídla na osobu v domácnosti. Služba je k dispozici ve všední dny, je nenároková a není určena rodičům samoživitelům, kteří jsou příjemci dávek hmotné nouze Úřadu práce ČR.



V případě potřeby lze kontaktovat Odbor sociálních věcí MMZ v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 hodin na telefonním čísle: 778 400 190.



V případě zájmu o potravinovou pomoc je potřeba vyplnit žádost. Zájemci naleznou žádost na webu města, nebo u vstupu do budovy OSSZ na adrese tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín, kde budou k dispozici formuláře žádosti v tištěné podobě.

Ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže pomáhá město osamělým zlínským seniorům v nouzi ve věku nad 70 let. Těm na základě jejich požadavku distribuuje krizový potravinový a hygienický balíček do místa bydliště.

Zájemci o potravinový a hygienický balíček mohou kontaktovat Odbor sociálních věcí MMZ v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin na tel. číslech: 778 400 186, 778 400 187.