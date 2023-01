Babiš zvítězil hned v 60 z celkem 91 obcí Zlínska. Výrazný úspěch zaznamenal kupříkladu v Bohuslavicích nad Vláří, kde obdržel přes 47 procent – tedy o 26 procent více, než druhý Petr Pavel.

Podobně velkou podporu má bývalý premiér také v Lipové, kde obdržel téměř 50 procent, pro druhého Pavla tam naopak hlasovalo 21 % voličů. Značný procentuální rozdíl zaznamenali také v Podkopné Lhotě, kde pro Babiše hlasovalo přes 46 % voličů, o třicet procentních bodů více než pro generála Pavla (16 %).

Petr Pavel byl pak úspěšnější ve třiceti obcích. Ve většině případů porazil Babiše o několik jednotek procent. Výraznější vítězství zaznamenal například v Křekově, kde pro něj hlasovalo přes 29 % voličů, druhý tam byl Pavel Fischer, třetí Andrej Babiš.

Nutno však dodat, že vzhledem k malému počtu obyvatel, činil v tomto případě rozdíl pouze jedenáct hlasů. Pavel byl úspěšnější také třeba v Bělově, kde získal podporu 37 % voličů. Výraznější vítězství slavil Petr Pavel v Mysločovicích. Získal tam téměř 36 %, druhý Babiš necelých 25 %.

Že na každém hlasu záleží, potvrzují výsledky v Lukovečku či Podhradí. V první jmenované obci zvítězil generál Pavel s rozdílem pouhého jednoho hlasu, když tam lístek s jeho jménem hodilo do volební urny 93 lidí. V Podhradí pak pro oba kandidáty hlasovalo shodně 41 voličů.

Ne ve všech obcích byl souboj o první dvě místa jen mezi Andrejem Babišem a Petrem Pavlem. Příkladem jsou Haluzice, kde v prvním kole zvítězil Babiš následován Jaroslavem Baštou. Pavlovi tam patřila až třetí příčka.

Také v Haluzicích však vzhledem k počtu obyvatel hrál každý hlas zásadní roli. Zatímco první Babiš obdržel 25 hlasů, druhý Jaroslav Bašta deset, třetí Petr Pavel osm.

