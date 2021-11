Kabelky, klobouky, rukavičky, precizní šperky a především krásné šaty. To vše patřilo k dokonalému vzhledu žen v minulosti. Výstavu představující krásu elegance dob minulých, kdy skutečná dáma nevycházela z domu patřičně ustrojena a dokonale sladěna, připravil Klub přátel historie města Otrokovice.

Výstava Kouzelné módní doplňky v Městské galerii v Otrokovicích. Módní přehlídka. | Foto: Deník/Jan Karásek

„Tematicky zaměřené výstavy děláme vždy dvakrát do roka. Tentokrát jsme se soustředili na šaty a módní doplňky, které ženy nosily v minulosti. Chtěli jsme ukázat, jak chodily upravené a také to, co si byly schopné i samy vyrobit,“ uvedla autorka scénáře a provedení výstavy Pavla Hradilová z Klubu přátel historie města Otrokovice.