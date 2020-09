Je to pro vás velký rozdíl mezi květnovým termínem festivalu a tímto mimořádným v září?

Rozdíl je jen v tom, že mám narozeniny 25. května. Takže jsem tady na festivalu několikrát slavila narozeniny. Jsem ale moc ráda, že se festival ve Zlíně nakonec navzdory všem okolnostem uskutečnil. Asi je to díky té valašské nátuře a energii, protože mnoho velkých akcí z oboru kinematografie se nekonalo.

Jste 46 let šťastně vdaná s Janem Balzerem. Jaký je podle vás recept na spokojené manželství?

Na to si musí každý přijít sám, protože to je nepřenosná zkušenost. Buď se potkáte s tím pravým, anebo to nevyjde, ale i to se děje.

V poslední době vás vidíme v rolích poněkud milostných, komediálních. Zařadila jste se tak mezi české herecké milovnice. Jak to vnímáte?

Řekla bych pozdě, ale přece.

Jak se vám tato vaše herecká poloha líbí?

Je to struna, na kterou jsem se moc těšila. Předpověděla mi ji má paní profesorka na škole, která říkala: „Ty budeš dobrá stará-komická.“ A teď je to tady. Nikdy jsem nebyla nějaká princezna, ale spíš charakterní herečka. Nyní mi na stará kolena připadají tyhle role a jsem tomu ráda.