„Expozice bude umístěna v exteriéru v sadu Svobody, ale jednotlivé obsahové prvky jsou navrženy tak, že po rekonstrukci zámku je bude možné umístit uvnitř v plánovaném muzeu historie města,“ dodal náměstek.

Multimediální expozice mapující historické momenty Zlína má tři pilíře. Encyklopedii, imerzní film a prostorovou instalaci takzvaných zrcadel.

„Encyklopedie je obrazově-textové vyprávění, které diváky ukotvuje v jednotlivých tématech historie, v čase a prostoru. Druhý pilíř – imerzní film – prostřednictvím pohyblivé digitální malby provede návštěvníky časem. Tvoří ho venkovní promítací plocha, na níž se po setmění působivě zobrazují významné momenty v dějinách Zlína,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Vrcholným prvkem výstavy je pak prostorová instalace zrcadel, která je technologicky zcela unikátní a v České republice dosud nebyla použitá.

„Zrcadla budou ve dne formou krátkých výpovědí různých postav spjatých se Zlínem promlouvat k návštěvníkům. Ve večerních hodinách – doplněny o multikanálovou akustickou skladbu – navíc poslouží jako oživující světelný prvek. Ten vnese do nyní potemnělé části parku potřebné světlo,“ dodal mluvčí s tím, že architektonicky jde o prostorové instalace, které podtrhují, každá jiným způsobem, to, co je dnes v sadu Svobody nejcennější – vzrostlé stromy.

Projekt expozice připravuje město od roku 2020 ve spolupráci s autorským týmem ze studia Loom on the Moon pod vedením Martina Hejla, který má bohaté zkušenosti s realizací interaktivních a na audiovizuální média založených expozic, například Muzeum nové generace v Zámku Žďár nad Sázavou, Momenty dějin i jiné projekty pro Národní Muzeum.

Autorem libreta k expozici je oceňovaný spisovatel a publicista Pavel Kosatík.

Vernisáž výstavy se v sadu Svobody uskuteční 15. září od 17 hodin.