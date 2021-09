„Máme tady spoustu zvířat, aby děti viděly, jak se dříve chovala. Jak to fungovalo na každém dvorku u každé chalupy; v době, kdy na něm bývaly husy, kačeny, ovce a kozy. Máme i tři koně a dva oslíky. Snažíme se zachovat různorodá plemena. Například husy nemáme jen bílé, ale i pomořanské nebo landéské. To proto, aby děti mohly vidět, že není jen jedno plemeno. Také je učíme, jaké tato zvířata dávají produkty a jak se zpracovávají, protože dnes je bezprostřední kontakt dětí se zvířaty jen malý,“ doplnila Brtišová.

„Dostali jsme ocenění za to, že jsme staré věci přeměnili na nové a ještě k tomu slouží ke vzdělávacím účelům,“ usmála se vedoucí Envicentra.

„Zachránili jsme budovy, které by se zbouraly. Šlo o sušárnu na ovoce, sklep a hospodářskou budovu, kterou nyní využíváme k výukovým programům,“ přiblížila Brtišová s tím, že vyčistěním skládky pak vznikl celý areál. Úsilí všech, kdo se zasloužili o vybudování Envicentra, nezůstalo bez odezvy.

Vysoké Pole, obec v srdci Vizovických vrchů ležící pod pověstmi opředenou horou Klášťov, má rozhodně lidem co nabídnout. V souvislosti s turistikou je s tímto místem nejčastěji spojovaný název Envicentrum pro krajinu Vysoké Pole (Envicentrum). Právě tam během sezony zavítají tisíce návštěvníků, především dětí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.