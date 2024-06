Pozn. Jde o procentuální zisk stran, které získaly mandáty do Evropského parlamentu

V samotném Zlíně předstihla vládní koalice SPOLU (25,20%) ANO (24,22%) a to s rozdílem pouhých 223 hlasů. Přísaha a motoristé získali v krajském městě 2279 hlasů (9,97%), což jim vydobylo třetí místo. Koalici Stačilo! podpořili voliči 2141 hlasy (9,36%). Starostové a osobn. pro Evropu získali ve Zlíně 1829, SPD 1459 a Piráti 1377 hlasů.

Hnutí ANO dominovalo ve volbách do Evropského parlamentu i na Zlínsku, kde získalo 25,89 procent hlasů. Jen o necelé dvě procenta hlasů méně získala trojkoalice vládních stran SPOLU, kterou podpořilo 23,92 procent voličů a 10,52 procenta voličů rozhodlo o třetím místě pro Přísahu a Motoristy. Piráti propadli pod pět procent.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.