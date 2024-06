Eurovolby začaly. Ve Zlínském kraji usiluje o mandát 24 kandidátů

Úderem 14. hodiny začaly dnes také ve Zlínském kraji volby do Evropského parlamentu. Volební místnosti budou otevřeny do 22. hodin, zítra pak od 8 do 14 hodin.

V Česku odstartovaly volby do Europarlamentu, 7. června 2024 Ostrava. | Video: Deník/Kateřina Součková