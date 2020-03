Rozervi mi šaty u ďasa a polož ruce na mé boky, zaryj mi své nehty do masa, čas letí a utíkají roky… to zpívala krásná Eva Pilarová v písni Je dusno a těžko Jiřímu Suchému v roce 1965. A roky opravdu utekly…

Ale Eva Pilarová je dáma, která i v 78 letech hýří elánem a dobrou náladou. Dáma, která na svých koncertech stále dokáže uchvátit publikum.

V dubnu budete ve Zlíně vzácným hostem filmového Febiofestu. Jaké filmy máte ráda? Máte nějaký tolik oblíbený, že si jej pouštíte znovu a znovu?

Nemám kazety s filmy, raději jdu do kina a užiji si film na velkém formátu. A mám ráda hlavně filmy se šťastným koncem, toho nepříjemného je kolem nás až dost.

V rámci festivalu Febiofest se uděluje i cena Kristián. Máte ráda filmy s Oldřichem Novým?

Filmy s Oldřichem Novým mám ráda, shodou okolností nejvíc právě Kristiána. A dokonce jsem měla tu čest se s panem Novým několikrát setkat.

Tak to musel být zážitek! Dnes je tu generace jiných mužů… Nedávno jste nahrála píseň Brno s El Niněm. To pro mě bylo překvapení. Jak na tento povedený, ale nezvyklý počin reagovali vaši fanoušci?

Moji fanoušci už si zvykli, že čas od času mám pro ně nějaké překvapení, ať už to bylo zpívání s Matějem Ruppertem, nebo Vojtou Dykem. A přijali i to, že jsem jezdila s punk rockovou kapelou Wohnout „fesťáky“. S El Niněm jsme natočili skladbu Brno jako klip a odezva byla velmi příznivá, máme na YouTube už kolem 260 tisíc zhlédnutí. Většina mých příznivců si El Niňa zamilovala. Netuším ovšem, jak je to s jeho fanoušky směrem ke mně.

V písni mimo jiné zpíváte „dál jdou se mnou chvíle mládí, dál v srdci je mám…“ vzpomínáte ráda, býváte nostalgická? Nebo spíše plánujete do budoucnosti?

Tu část skladby, kterou zpívám, otextoval Josef Fousek. Poprosila jsem ho, aby v tom bylo trochu nostalgie, ale nostalgická nejsem a do minulosti se neohlížím, až na výjimky, kdy píšu vzpomínky. Nevím ale, když je dopíšu, zatím jsem v roce 1960 a právě nastupuji do Semaforu. No a ještě zbývá těch 58 let…… Těším se, až budou ke čtení. Po vyhraném boji s těžkou nemocí jste řekla, že se vám změnily priority, že už „prkotiny hážete za hlavu“. Co byste poradila lidem, kteří ničím tak náročným neprošli? Dá se to naučit, vnímat ty opravdu podstatné věci?

Netroufám si nikomu radit, nevím, jestli se to dá naučit. Máte oblíbenou českou kapelu?

Ano, mám ráda Wohnouty. Nedávno jsem viděla krásnou fotku z vašeho archivu. Jste na ní zachycena jako malé děvčátko se svými rodiči.

Když se zamyslíte … co byste řekla, že vám rodiče do života předali nejdůležitějšího?

Tím nejdůležitějším, čím mě rodiče vybavili do života, je víra v Boha. Jsem přesvědčena, že kdyby bylo více věřících, nebylo by potřeba tolika psychiatrů. Když jsem o tom mluvila s jedním význačným psychiatrem, řekl „a víte, že máte nejspíš pravdu?“ Nechci jmenovat, aby mu třeba kolegové nevyčítali, že je takovým prohlášením může připravit o práci.

Pobavilo mě, když jste v rozhovoru pro Deník před pár lety vyprávěla, že chodíte zpívat pavoukům do sklepa. Musí to teď být široko daleko hudebně nejvzdělanější pavoučci.

Máte ještě nějaké další nezvyklé posluchače?

Řekla bych, že nejvděčnějšími posluchači ze zvířecí říše jsou krávy. Když u jejich ohrady začnu zpívat, přijdou a pozorně poslouchají. Dokonce mám pocit, že vidím v jejich očích výčitky, když odcházím.

Věnujete se také focení a vaše „fotoobrázky“ na výstavách putovaly světem. Zajímavě si na některých svých dílech hrajete s realitou. A vaší fotkou odkvétající pampelišky jsem byla doslova uchvácena. Jaké umění vyhledáváte? A plánujete další výstavu?

Fotím na digitální fotoaparát v podstatě vše, co neuteče. Hlavně městská zákoutí, venkov, západy slunce východ mám jen jeden, jsem líná vstávat. Fotografie pak následně zpracuji v počítači a na radu fotografa pana Josefa Loudy jim říkám „fotoobrázky“. Zatím poslední výstava v Brně- -Řečkovicích byla 87. v pořadí. Z toho jedna výstava byla ve Vídni, jedna v Berlíně, jedna v Bratislavě, dvě v Doněcku, tři v Moskvě a jeden můj „fotoobrázek visel tři měsíce v galerii v Chicagu. Některé výstavy mám samostatné a zhruba 20 společných s brněnskou fotografkou Helenou Štefanovou, mojí sestřenicí. Všech vernisáží se zúčastňuji a oproti jiným vystavujícím, kteří si zvou herce nebo zpěváky, aby jim vernisáž zpestřili, jsem dva v jednom. Zazpívám si sama. Letos budu mít ještě tři výstavy, všechny v Česku.

Na co se v následujících dnech těšíte?

Těším se do Zlína, dostalo se mi té cti, že můžu s mými muzikanty vystoupit na závěr Febiofestu. Tak jen doufám, že diváky a pana ředitele Febia Kamila Spáčila, který mě o vystoupení požádal, nezklamu.