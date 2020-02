„Čtyřicet osm studentů předvedlo na svých modelech nejen to, co se již ve škole naučili, ale také svoji kreativitu a nápaditost. Vždyť jen ti nejlepší z každé kategorie budou moci 2. dubna sebe a školu reprezentovat na Mistrovství ČR v Jihlavě!,“ uvedla ředitelka školy Eva Solnařová.

„Žáci s nadšením, ale dle přesného zadání a pravidel, vytvářeli rozmanité extravagantní účesy z dlouhých vlasů, moderní pánské účesy s delší ofinou a duhové dekorativní líčení,“ vysvětlila.

Vynikající atmosféru soutěže podle ní vytvářeli nejen žáci a pedagogové školy, ale také hosté, kterými byli zástupci Hospodářské komory Zlín, zástupci města Vizovice a zástupci spolupracujících odborných firem, kteří rovněž sponzorovali soutěž hodnotnými dary pro vítěze.

„Líbila se mi krásná, výborná atmosféra a vzájemná podpora všech což bylo úžasné. Zaujalo mě, že se do soutěže přihlásila i žákyně 1.ročníku a nakonec v dámské kategorii i vyhrála. Moc mě to inspiruje k větší píli ve škole a taky k tomu, že se i já můžu příští rok do soutěže přihlásit,“ svěřila se slečna Alena z 1.ročníku.

„Mě nejvíc zaujala ta extravagance účesů, které jsem ještě nikdy neviděl ani na internetu, bylo to úchvatné, prostě super…,“ neskrýval nadšení Ivan z 2.ročníku. (ex)