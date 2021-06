„A protože se bude „vlnit“ bude postupovat pomalu, takže se do Zlínského kraje dostane až příští týden v úterý nebo ve středu. Současně přinese na toto území silné bouřky,“ připomněla meteoroložka.

Podle ní se nedělní teploty na východě Česka budou pohybovat okolo 35°C, s přicházející zvlněnou frontou se teploty pocitově zvýší až na 36°C. „Bude dusno“ a od něj a vysokých teplot vzniknou bouřky. Po bouřce se ochladí, až o deset stupňů, teploty pak ale půjdou zase nahoru,“ zmínila Dagmar Honsová.

S předpokládaným výskytem výskytem letních bouřek, vydali krajští hasiči rady, jak se lidé mají při bouřce chovat.

„Během bouřky nevycházejte zbytečně ven z domu, neplánujte si výlety, pokud předpověď hlásí jejich výskyt. Blesk je silný, viditelný elektrostatický výboj o vysoké teplotě (až 30 000 stupňů C°). Elektrické napětí uvolněné při jeho úderu je obrovské a dosahuje i 100 MV (megavoltů), což je 454 545 krát více, než má elektrické napětí ve vaší zásuvce,“ přiblížili krajští hasiči na svém facebookovém profilu Hasiči Zlínského kraje.

Podle nich výboj prochází vzduchem a rozechvívá jej, což se projevuje jako hřmění.

„Vzhledem k odlišné rychlosti světla a zvuku lze celkem snadno spočítat, jak je bouřka daleko a zda se k nám přibližuje nebo se vzdaluje. Zhruba tři sekundy mezi bleskem a hřměním odpovídají vzdálenosti jednoho kilometru. Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 kilometrů, to je zhruba do 9 sekund mezi hřměním a bleskem, ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňme až do doby, než bude vzdálená alespoň 10 kilometrů, což je zhruba 30 sekund mezi hřměním a bleskem,“ vysvětlili hasiči.

A meteorologové v souvislosti s vysokými letními teplotami přidávají další rady.

Podle Dagmar Honsové z Meteopressu má Česko má za sebou tropickou noc a před sebou tropický den.

„Před přechodem vlnící se studené fronty, k nám proudí velmi teplý vzduch od jihu. Ochladí nás pouze ojedinělé bouřky,“ připomněla odbornice na počasí a současně přidala malý návod, co by lidé tento víkend neměli rozhodně dělat.

„Nežehlit, nestát dlouho u sporáku (smažené pokrmy např. řízky nechte na konec příštího týdne), nefénovat si vlasy, nekupovat prstýnky nebo boty (až se ochladí, budou vám velké) a hlavně nenechávat v autě ani děti ani zvířata, viz. tabulka, jak rychle se v autě otepluje v porovnání s venkovními teplotami,“ sdílela na svém facebookovém profilu Dagmar Honsová.