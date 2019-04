Investiční skupina Cream dokončuje finální podobu centra za dvě miliardy.

„Inspiraci jsme našli ve fungující gymnastické hale ve Zlíně, která je oblíbeným místem pro stovky dětí a jejich rodiče,“ říká Martin Jarolím, ředitel investiční skupiny CREAM, která stojí za plánovanou realizací projektu.

Horní patra budovy by mohla nabídnout tři sportovní haly vhodné například pro volejbal, basketbal, házenou či florbal. V plánech je také kluziště. Ve Zlíně by tak vzniklo multifunkční centrum, které nemá v České republice obdoby. Na jednom místě by vyrostl shopping mall, food hall a sportovní aréna.

Kromě komerční části v lokalitě vznikne takzvaná piazzeta s vodními plochami, venkovními terasami či panoramatickým výhledem na Zlín ze střechy. (poh)